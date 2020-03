Municipales au Mans : les propositions des candidats pour les écoles

La confection des repas pour les cantines, la construction et l’entretien des bâtiments et des cours de récréations, l’organisation du temps périscolaire : ce sont les principales compétences des mairies pour les écoles. Que proposent les candidats manceaux aux élections des 15 et 22 mars 2020 ?

La Ville du Mans compte 74 écoles primaires publiques (maternelles + élémentaires). Ces différents établissements accueillent, en 2020, un peu plus de 11.000 élèves de la petite section de maternelle au CM2. Chaque jour, les cantines de ces différents établissements servent environ 10.000 repas. L'avenir de ces écoles et de la restauration scolaire est l'un des enjeux des élections municipales des 15 et 22 mars 2020.

A l'exception du candidat de Lutte Ouvrière, Yves Chèere, qui dénonce avant tout le « manque de moyens accordés par l'Etat aux collectivités pour gérer les écoles », tous les candidats - ils sont dix - formulent des propositions concrètes plus ou moins détaillées.

Construire une nouvelle école ?

Les trois candidats issus de la majorité sortante : Stéphane Le Foll (PS), Marietta Karamanli (socialiste) et Isabelle Sévère (EELV) proposent la construction d’une nouvelle école au Mans. Tous les trois envisagent cette implantation dans le quartier de l’Université, où la population est en augmentation. Le maire sortant précise que ce bâtiment sera « à énergie positive ». Tandis que sa première adjointe indique qu’elle sera « particulièrement vigilante sur les matériaux qui devront être biosourcés ». Louis de Cacqueray-Valmenier (Rassemblement National) assure, lui, qu’il n’est « pas opposé à la création d’une nouvelle école, peut-être dans le quartier de l’Université, après évaluation précise des besoins ».

Les autres candidats n’ont manifestement pas identifié cette nécessité. Elle ne figure pas, en tout cas, noir sur blanc dans leur programme pour le premier tour du 15 mars 2020. Emmanuel Bilquez (Les Républicains) considère « qu’avant de construire, il faut avoir une vision claire de l’état des lieux, ce qui n’est pas [son] cas, étant dans l’opposition municipale ». La question d’après lui peut effectivement se poser « dans le quartier de l’Université ou le bout de l’avenue Bollée ».



Rénover les écoles existantes

La plupart des candidats souhaitent poursuivre le programme de rénovation des écoles. C’est le cas de Louis de Cacqueray-Valmenier pour le Rassemblement National qui constate toutefois que « les bâtiments sont en bon état ». Au contraire, Julien Geffard, candidat issu de la droite considère, sans plus de précision, qu’il faut « accélérer le programme de rénovation » qui a, selon lui, « pris du retard ».

Dans les différents programmes des candidats, cette poursuite de la rénovation s’accompagne en général de la dimension écologique. Ainsi, la socialiste Marietta Karamanli compte profiter des futurs chantiers pour « adapter les écoles aux nouvelles pratiques pédagogiques et aux exigences du réchauffement climatique ». Dans la même veine, Stéphane Le Foll (PS) dit vouloir « poursuivre le programme de rénovation complète des écoles en prenant en compte les questions énergétiques, et durables ». Emmanuel Bilquez, tête de liste des Républicains considère également que « chaque chantier de rénovation doit prendre en compte l’isolation des bâtiments et la récupération des énergies ».



Des arbres dans les écoles aussi !

Le maire sortant, Stéphane Le Foll entend végétaliser les cours d’école, tout comme Isabelle Sévère (EELV), Marietta Karamanli (socialiste) et Louis de Cacqueray-Valmenier (RN). Dans leur programme, Gilles Guerchet (LREM) et Marie James (LFI, PCF), n’évoquent ni la rénovation ni la végétalisation des écoles. Emmanuel Bilquez (LR) souligne que « pendant plusieurs années, on a coupé les arbres dans les cours d’école, notamment parce que les compagnies d’assurances n’en voulaient pas ». Mais aujourd’hui, assure-t-il, en replanter est « nécessaire ».

Certains candidats insistent également sur la sécurité aux abords des établissements scolaires, comme par exemple Isabelle Sévère (EELV) qui veut « expérimenter, là où cela est possible, des fermetures à la circulation automobile, des rues adjacentes aux moments des entrées et sorties de classes ». Emmanuel Bilquez (LR) évoque les « abords du lycée Le Mans Sud et des centres de formation consulaires » qui, selon lui, doivent être « réaménagés et sécurisés ».



Plus de produits locaux à la cantine

Tous les candidats à la mairie du Mans disent vouloir augmenter la part de l’approvisionnement en produits locaux dans les cantines qui est aujourd’hui d’environ 20%.

Leurs objectifs au terme de la prochaine mandature (en 2026) :

Développer les pratiques sportives, artistiques et culturelles

Cet objectif est visé par l’ensemble des candidats. Pour y parvenir, certains veulent utiliser le temps périscolaire. C’est le cas de Stéphane Le Foll (PS) qui souhaite que ces moments permettent de « sensibiliser les enfants à la citoyenneté, la santé, à la lutte contre les addictions au respect de l’environnement et à l’égalité femmes-hommes ». Même chose pour Audrey Dolo-Canal qui évoque « l’éducation verte, la biodiversité, l’anti-gaspi, les enjeux climatiques, la prévention de la violence le harcèlement scolaire, l’empathie, la gestion des émotions, l’égalité femmes – hommes », comme sujets pouvant être abordés pendant ce temps périscolaire. Plus largement, l’écologiste Isabelle Sévère dit vouloir « lutter contre l’échec scolaire », notamment « en étendant le dispositif d’Etat de réussite éducative à toute la ville » (alors qu'aujourd’hui, il ne concerne que quelques écoles).



Pour faciliter l’accès à la culture, au sens large, à l’école, d’autres candidats mettent en avant des mesures très concrètes. Ainsi, la socialiste Marietta Karamanli veut « donner aux écoles la possibilité financière d’effectuer des sorties pédagogiques par la gratuité du transport urbain pour les élèves et les accompagnateurs ». Julien Geffard, candidat issu de la droite propose « d’organiser, comme cela se fait dans d’autres villes des visites d’artistes dans des écoles ou la venue de troupes de théâtre lors de leur passage sur la scène nationale ». Sans plus de précision, Marie James (LFI, PCF), s’engage « pour une éducation artistique et culturelle qui crée des passerelles entre les cultures vivantes sur un territoire, entre les générations ». A La République en Marche, Gilles Guerchet pense surtout au numérique. Le candidat prône « l’éducation au bon usage et à l’usage maîtrisé des médias et des réseaux sociaux ».



La relance de compétitions sportives entres jeunes est également au programme d’au moins deux candidats. Emmanuel Bilquez LR veut organiser des « olympiades inter-quartiers » et Louis de Cacqueray-Valmenier des « challenges inter-écoles ».

Les dix candidats aux municipales au Mans en mars 2020 :