Municipales au Mans : les propositions des candidats sur la sécurité

Il faut plus de policiers pour assurer la sécurité au Mans. La phrase revient quasiment dans tous les programmes des candidats aux municipales des 15 et 22 mars. Comme au niveau national, la sécurité sera l'un des enjeux de la campagne dans la préfecture de la Sarthe. État des lieux des différentes propositions.

Tous les candidats quasiment veulent plus de policiers municipaux. Il y en a 30 actuellement et certains en veulent 75 selon les listes.

Plus de policiers municipaux, des policiers armés et parfois avec des caméras

Stéphane Le Foll l'a déjà acté. Il en veut 50 et veut en plus les armer de pistolet à impulsions électrique. Pour le maire sortant, il est important de renforcer la complémentarité avec la police nationale.. "La municipalité ne doit pas être la la seule à régler les problèmes".

Emmanuel Bilquez souhaite qu'il reprennent les taches de la police nationale. Il veut 50 vrais agents de police, non pas issus de la reconversion professionnelle et il envisage de les armer.

Louis de Cacqueray Valmmenier compte aussi développer la vidéo-surveillance et mettre en place une brigade canine. "Il est hors de question de laisser les personnes âgées seules face aux agressions". Il compare Le Mans à Tours (qui compte 90 policiers municipaux) et Angers (une cinquantaine) et en veut plus de 75 en Sarthe. "Il faut harceler les trafiquants de drogues".

Audrey Dolo Canal en veut 60 et en plus les équiper de caméra et travailler sur une police intercommunale. Elle souhaite augmenter la présence de patrouilles, notamment la nuit, avec une présence dans tous les quartiers avec également un plan délinquance et drogue.

60 policiers pour François Méril qui veut en plus développer les patrouilles de nuit et réévaluer l'utilité et l'efficacité des caméras. Il veut sanctionner les incivilités tout en promouvant la prévention et éducation.

Gilles Guerchet veut surtout avoir plus de policiers (75) pour avoir une présence dans la ville 24h sur 24 avec des patrouilles de nuit renforcées. Il souhaite aussi une patrouille dans le tramway.

Quant à Marietta Karamanli, elle préfère demander une hausse des effectifs de la police nationale à l'état.

Un "audit" avant le renforcement

Enfin les seuls qui ne veulent pas plus de policiers, c'est la liste de Marie James qui souligne que cette escalade sécuritaire ne fonctionne pas. Elle souhaite travailler sur les causes en développant les actions des travailleurs sociaux.

Et puis Isabelle Sévère qui prône un projet 100% écologique souhaite réaliser un diagnostic sur l’insécurité et la délinquance pour définir un plan d’action ciblé et efficace.