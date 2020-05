Municipales au Mans : les Verts iront bien avec Stéphane Le Foll au second tour

Le temps particulièrement long écoulé entre le premier et le second tour des municipales n'aura pas changé la donne. Comme envisagé avant même le premier tour, la liste Europe Ecologie les Verts portée par Isabelle Sévère (9,98 % des voix) au premier tour des élections municipales au Mans fusionnera, pour le second tour, avec celle arrivée en tête suffrages, à savoir celle de Stéphane Le Foll (42%). Un choix "stratégique" validée à 87 %, vendredi soir, par l'assemblée générale d'EELV Sarthe, malgré la position de certains poids lourds comme Elen Debost ou Alexis Braud, qui appelaient à rejoindre Marietta Karamanli (13,24 %).

"Les adhérents ont choisi de suivre la liste de Stéphane Le Foll et sa dynamique, souligne Isabelle Sévère, car les écologistes préféraient de toute façon, comme je m'y étais engagée, être dans les exécutifs afin de pouvoir agir. Il était prévu qu'on second tour on s'allierait avec la force progressiste qui arriverait en tête. Car l'idée n'est pas de rester pendant six ans sur la berge, nous avons envie d'agir dans un contexte d'urgence climatique." Sans élu écologiste au conseil depuis plusieurs années, rajoute l'actuelle première adjointe, les dossiers "du tramway, du bio dans les cantines, de la piétonisation du centre-ville ou encore du boulevard nature" n'auraient peut-être pas abouti, ou pas aussi vite.

Cette stratégie pragmatique, certains élus verts sortants n'ont pas attendu aussi longtemps pour l'appliquer : Jacques Gouffé et Abdellatif Ammar avaient rejoint la liste de Stéphane Le Foll dès le premier tour.