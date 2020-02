Municipales au Mans : Marietta Karamanli dévoile sa liste

La liste "Pour le Mans avec Marietta Karamanli" a été dévoilée, vendredi 21 février. Une liste sans étiquette menée par la députée socialiste, Marietta Karamanli, élue au Conseil municipal du Mans depuis 1989. "Je suis plus sociale que socialiste", rappelle la candidate dont la liste n'est pas soutenu par le parti socialiste. Elle ne souhaite pas être "enfermée dans un parti ou un clan".

Un programme axé sur l'éducation

Marietta Karamanli avait officialisé sa candidature le jeudi 14 novembre 2019, un peu plus d'un an après avoir présenté son association "Dessinons ensemble Le Mans de demain". Suite au décès de Jean-Claude Boulard, l'ancien maire du Mans, en 2018, l'élue avait proposé un "ticket" avec Christophe Counil pour sa succession. Stéphane Le Foll avait été choisi, par 12 voix contre 9, par le groupe "socialistes et apparentés".

Pour les municipales des 15 et 22 mars 2020, Marietta Karamanli compose "une liste renouvelée composée d'hommes et de femmes d'expérience". Parmi les 55 noms, on retrouve des élus sortants comme Olicvier Biencourt ou Samuel Lopes. Le programme de l'ancienne enseignante se focalise sur l'école et l'accès à l'éducation pour tous. "L'éducation à la vie et au respect des autres", comme elle le dit. Côté mobilité, Mariette Karamanli voudrait mettre en place des rues 100% vélo, réduire le prix de l'abonnement Setram pour les étudiants, allonger la durée du ticket pour les seniors de 1h à 1h30.

A plus de trois semaines du premier tour des municipales, Marietta Karamanli anticipe déjà la préparation du second tour. Elle s'intéresse à la liste Europe écologie les verts menée par Isabelle Sévère et la liste Vers le Mans en commun de Marie James.

La liste de Marietta Karamanli

1. KARAMANLI, Marietta, Députée, conseillère municipale, 55 ans

2. BOURGEOIS, Hugues, Médecin cancérologue, 54 ans

3. FOFANA, Kaba, Animatrice en maison de retraite, Présidente d'un Conseil de quartier, 37 ans

4. RUCHAUD, Olivier, Enseignant, 49 ans

5. ROUSSEAU, Jacqueline, Retraitée de la fonction publique, animatrice culinaire, 67 ans

6. BIENCOURT, Olivier, Conseiller Régional, Vice-Président de Le Mans Métropole, 54 ans

7. LAFORET-THIBAULT, Hélène, Graphiste indépendante, 40 ans

8. LOPES, Samuel, Adjoint au Maire du Mans, consultant en innovation territoriale, 33 ans

9. BERNY, Odile, Retraitée du laboratoire de l'hôpital, 60 ans

10. RAVE, Cyril, Agent hospitalier, militant syndical, 47 ans

11. GARSMEUR, Isabelle, Militante d'associations éducative, culturelle et interculturelle, 52 ans

12. PADILLA, Norbert, Médecin anatamo-cyto-pathologiste, 70 ans

13. LAANAYA, Farah, Greffière, 33 ans

14. CHEVET, Stéphane, Conseiller municipal, salarié de La Poste , 44 ans

15. SOURTY, Agathe, Étudiante à l’Institut d’études judiciaires, préparation à l’examen d’avocat, 24 ans

16. GIRARD, Didier, Chargé de mission en restauration collective, 62 ans

17. PEROCHAIN, Laetitia, Intervenante en prévention des risques professionnels, 49 ans

18. VINCENT, Denis Educateur spécialisé, 41ans

19. LE BOTERFF, Ouafa, Enseignante formatrice, 63 ans

20. DELERUE, Mickaël, Directeur au sein d'une mutuelle, 44 ans

21. MAIGNAN, Dominique, Bénévole dans une maison de quartier, personne handicapée, 56 ans

22. FAHMI, Isaac, Vice-Président d'une association solidaire, technicien d'intervention sociale et familiale à domicile, 31 ans

23. DROUET, Isabelle, Secrétaire de mairie , 54 ans

24. POIROT-BOURDAIN, Wandrille, Chargé de mission développement durable dans le logement social, 46 ans.

25. SOUPIZET, Emmanuelle, Professeur de lettres, 37 ans

26. BERSON, Jerome, Employé de commerce, militant associatif dans la défense des locataires , 51 ans

27. BRUYANT, Sophie, Assistante sociale, 31 ans

28. ABOUBACAR, Nail, Conseiller en insertion professionnelle, président d'une assocation de "valorisation et de recyclage des déchets", 35 ans

29. VANNIER, Angelina, Cheminote, 33 ans

30. CIAN, Jean-Pierre Professeur en lycée, travailleur handicapé, 63 ans

31. BRUEL, Nathalie, Chargée des relations avec les professionnels de santé, 56 ans

32. JOUY, Steve, Directeur des ressources humaines, 39 ans

33. METIVIER, Valérie, Infirmière libérale, 39 ans

34. BESSAU, Nicolas, En reprise d'études, 39 ans

35. LE MORVAN, Morgane, Assistante manager, 20 ans

36. BEN MZAIED, Ramzi, Technicien gaz, Président d'un club de footbal, 35 ans

37. ZAHIDE, Alexandra, Secrétaire comptable, 46 ans

38. LECOMTE, Patrick, Retraité, membre du conseil des sages et d'un conseil de quartier, 64 ans

39. BRONDEL, Catherine, Agent territorial, 61 ans

40. ERRABIA, Fouad, Conducteur de tram, 38 ans

41. ALIX, Nicole, Médecin gynécologue, 66 ans

42. GENDRON, Yannick, Cadre dans les télécoms, formateur sportif, bénévole en milieu caritatif, 61 ans

43. RENOU, Sylvie, Auxiliaire de vie, 54 ans

44. GRESS, Bertrand, Courtier en crédit, 40 ans

45. JOUENNE, Catherine, Infirmière retraitée, 58 ans

46. HOUDAYER, Bruno, Cadre bancaire retraité, 61 ans

47. GREGOIRE, Hermeline, En recherche d'emploi, 28 ans

48. DE MARIA, Yves, Ingénieur SNCF en retraite, 61 ans

49. CAMARA, Makoto, Auxiliaire de vie, 53 ans

50. BOURDON, Jean-Claude, Retraité de La Poste, 64 ans

51. TERREAU, Valérie, Professeure en collège, 52 ans

52. RITZ, Quentin, En recherche d'emploi, 26 ans

53. PHALEMPIN, Charlène, Téléconseillère, 29 ans

54. DAVIERE, Michel, Co-fondateur d'une épicerie solidaire, 76 ans

55. GUESDON, Sylvie, Ancienne adjointe au Maire, Président d'association sportive, 64 an