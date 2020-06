Municipales au Mans : Marietta Karamanli y croit

Largement distancée par Stéphane Le Foll (42%) au premier tour des municipales au Mans, Marietta Karamanli (13,2%) croit sa victoire possible le 28 juin prochain. L'actuelle députées socialiste estime que la crise sanitaire a rebattu les cartes. Elle propose un changement de méthode.

Marietta Karamanli et quelques uns de ses colistiers ce vendredi 5 juin à l'Ile aux planches, au Mans.

Marietta Karamanli affiche sa détermination. La députée socialiste, opposée à l'actuel maire du Mans Stéphane Le Foll (PS) pour le second tour des élections municipales croit en ses chances de victoire le dimanche 28 juin. Malgré un écart important, suite aux résultats de la mi-mars (13,25% pour sa liste contre 42% pour celle de son adversaire), "nous faisons le pari que rien n'est joué", explique l'élue. Qui rappelle sa première élection à l'Assemblée Nationale : "9.000 voix nous séparent aujourd'hui. En 2007, c'était le même écart, face à quelqu'un d'implanté et de très populaire. Tout le monde, à l'époque, disait que c'était plié. Mais au deuxième tour, j'ai gagné avec 11.000 voix!".

Je suis une démocrate, pas une autocrate !

La députée socialiste critique la gestion de la crise sanitaire par l'actuelle majorité dirigée par Stéphane Le Foll : "Moi, maire, j'aurais maintenu les marchés, comme la possibilité en était donnée. J'aurais distribué un pack initial de masques à chacun. Ça n'a pas été fait! Je rappelle que j'ai mis en place un réseau de 250 couturières pour fabriquer 1.500 sur-blouses". Si elle est élue maire du Mans, Marietta Karamanli promet également un changement de gouvernance. "Je ne confonds pas avoir de l'autorité et être autoritaire. Je suis une démocrate, pas une autocrate. Je ne suis pas enfermée dans mon bureau", explique-t-elle.

Pas de fusion avec les Verts

La candidate qui n'a pas réussi à faire alliance avec les Verts pour ce second tour des élections municipales affiche son ouverture : "Je suis une femme de gauche mais je m'adresse à tous. J'ouvrirai la mairie et fera des commissions extra-municipales". Le second tours des élections est prévu le dimanche 28 juin. Le premier tour, le 15 mars 2020, en pleine crise sanitaire du coronavirus n'avait mobilisé qu'un peu moins de quatre électeurs sur dix (36%).