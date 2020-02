Municipales au Mans : que veulent les candidats pour la culture ?

Les élections municipales au Mans des 15 et 22 mars prochain. Les candidats multiplient leur propositions en terme de sécurité et d'écologie. C'est un peu la surenchère à celui qui aura le plus de policiers municipaux ou à celui qui va planter le plus d'arbres. La culture arrive bien loin derrière dans les programmes de campagne et il arrive même que parfois, les propositions soient mélangées avec le tourisme et le sport.

Alors que faut-il améliorer pour la culture pour la ville du Mans ? État des lieux des propositions des candidats.

Stéphane Le Foll veut un grand plan de rénovation des équipements culturels, comme le Conservatoire, la Médiathèque, et Cité du Cirque. Le maire sortant souhaite que Le Mans soit candidate pour être « Capitale française de la Culture » en 2021. Marietta Karamanli veut faciliter l'accès aux salles de concert pour les jeunes et créer un centre de la culture des peuples premiers. Isabelle Sévère espère mettre à l’étude une école municipale des pratiques artistiques pour que chaque jeune ait accès à une activité artistique. Gilles Guerchet, désire créer des espaces de pratiques urbaines pour la danse et le street-art.

La maison du pilier rouge au cœur de la cité Plantagenet au Mans - @villelemans

Mettre en valeur la cité Plantagenet

Audrey Dolo Canal, souhaite amplifier la saison des Chimères et réveiller la cité Plantagenet avec des animations des métiers de l'artisanat médiéval. Même chose pour Emmanuel Bilquez qui veut créer une parcours de déambulation dans la citée, développer l'offre culturelle qui n'est pas assez reconnue selon lui et ouvrir la médiathèque 7 jours sur 7.

Marie James veut installer des séances de cinéma dans les quartiers des Sablons et de l'épine.

Enfin, François Méril, donnera une place gratuite par habitant et par an pour le théâtre, les musées ou une autre manifestation culturelle.

Le vieux Mans au cœur de la cité Plantagenet © Radio France - Christelle Caillot

Julien Geffard (candidat issu de la droite, liste Mon parti, c'est Le Mans !)

souhaite réaménager les quais de la Sarthe et développer des activités de loisirs.

Pour le candidat de Lutte ouvrière Yves Cheère,