Municipales au Mans : quelle ville pour des seniors plus nombreux ?

Près de 21% de la population mancelle est âgée de 65 ans et plus, et ce chiffre augmente chaque année. Quelle politique municipale, quels services développer face au vieillissement de la population ? France Bleu Maine a interrogé les candidat(e)s à la mairie du Mans.

Le Mans, France

Le Mans compte 30 000 habitants de 65 ans et plus et cette catégorie d'âge pèsera de plus en plus lourd dans les prochaines années. L'enjeu n'a pas échappé aux candidats à la mairie du Mans, qui proposent des mesures pour adapter la ville aux besoins d'une population vieillissante.

CCAS

Le Centre d'action social de la ville du Mans gère aujourd'hui plus de 330 logements pour personnes âgées, dépendantes ou non. La liste Le Mans en commun veut faire évoluer cette offre "trop chère aujourd'hui pour une partie de la population, ceux qui en ont les moyens préfèrent se tourner vers le privé" selon le N°2 de la liste, Damien Fabre.

Logement

Pour faciliter le maintien à domicile, des aides à l'adaptation des logements existent mais sont mal connues selon Emmanuel Bilquez (LR) qui prévoit la création d'un espace d'information. Comme d'autres candidats, il imagine le développement de nouvelles formes d'hébergement, portées par des structures publiques ou privées. Béguinages (Louis de Cacqueray, RN), résidences intergénérationnelles mêlant logement étudiant et senior (Isabelle Sévère, EELV) ou mêmes crèches (Audrey Dolo-Canal)

Déplacements

Pour sortir facilement de chez soi, Gilles Guerchet (LREM) propose la gratuité des transports publics de 9 à 17h pour les retraités. Isabelle Sévère veut mieux adapter les horaires des bus et du tramway aux activités des seniors, comme le dimanche, jour de plusieurs marchés. Les déplacements à pied jusqu'aux services de proximité doivent être facilités, estime François Méril (UPR).

Santé

Marietta Karamanli veut "faciliter les soins infirmiers à domicile" et "proposer une mutuelle abordable notamment pour les retraités".