Municipales au Mans : qui est Emmanuel Bilquez, le candidat soutenu par Les Républicains

A quatre mois du premier tour des élections municipales de mars 2020, c'est un membre de la "société civile" qui a été choisi pour conduire la liste de la droite et du centre soutenue par Les Républicains au Mans : Emmanuel Bilquez, candidat pour la première fois à une élection.

Le Mans, France

Le Manceau Emmanuel Bilquez conduira la liste de "droite, centre et société civile" soutenue par Les Républicains lors des élections municipales de mars 2020 au Mans : l'information a été officialisée ce mercredi 13 novembre 2020, en présence de la présidente de la région Pays de la Loire Christelle Morançais (tête de liste en 2014) et de Dominique Le Mèner, président du conseil départemental. La conférence de presse s'est tenue au café du Jet d'eau, en centre-ville du Mans, et pas au siège de la fédération LR de la Sarthe. Emmanuel Bilquez, XX ans, n'est pas adhérent au parti.

Direc­teur exécutif du Sagamm, le syndicat des agents généraux MMA, Emmanuel Bilquez se présente pour la première fois à une élection. Originaire des Vosges, cet homme de 49 ans vit au Mans depuis dix ans. Il est marié et a un enfant. Auparavant, Emmanuel Bilquez travaillait dans le traitement des déchets.

Une dizaine de listes en mars au Mans

En 2014, les électeurs manceaux avaient eu à départager huit listes. Il pourrait y en avoir plus de dix en mars 2020, si toutes les aspirations déjà officialisées ou évoquées en coulisses se concrétisent.

A gauche, alors que Stéphane Le Foll doit se prononcer d'ici la fin du mois, l'officialisation de la candidature de la députée socialiste Marietta Karamanli est attendue ce jeudi 14 novembre en fin de journée. De leur côté, les écologistes ont investi Isabelle Sévère, première adjointe au maire du Mans tandis que la France insoumise et ses alliés travaillent au projet "Le Mans en commun".

Première à s'être dévoilée chez les macronistes, Audrey Dolo-Canal a déjà bouclé plus de la moitié de sa liste, soutenue par la députée La République En Marche Pascale Fontenel-Personne. Pour l'instant, aucun rapprochement n'est envisagé avec la liste que doit conduire Gilles Guerchet, toujours en attente d'une investiture en bonne et due forme d'En Marche.

A droite, Julien Geffard, juriste de 36 ans, a déjà annoncé sa candidature et organisé ses premières réunions publiques, avec l'ambition de présenter une liste "ouverte au-delà des partis", affirmant ne pas être "dans la même logique que celle de LR".

Le Rassemblement national, allié au PCD de Jean-Frédéric Poisson, a investi Louis Valmenier pour ces élections municipales. Enfin, l'UPR de François Asselineau a aussi fait part de son intention de présenter une liste, conduite par François Méril.