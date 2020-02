Municipales au Mans : Stéphane Le Foll ne revendique pas l'étiquette du Parti socialiste !

Le Mans, France

"Tout le monde sait que je suis socialiste" clame Stéphane Le Foll. L'actuel maire du Mans repart en campagne avec la bénédiction de la fédération départementale du parti qui l'a choisi comme candidat socialiste aux municipales au détriment de Marietta Karamanli, l'une de ses adversaires à la course à la mairie. Et pourtant aucun logo du PS ne figure sur le programme de Stéphane Le Foll.

L'étiquette du Parti socialiste aux européennes, c'est 8.5%- Stéphane Le Foll

Un choix totalement assumé par l'ancien ministre de l'agriculture, invité de France Bleu Maine ce vendredi matin. " L'étiquette d'un parti reflète ce que le parti pèse et représente dans l'opinion. Aujourd'hui, soyons clair, le Parti socialiste qui a été un grand parti, qui reste un parti [...] un parti qui doit se renouveler dans sa pensée. Mais l'étiquette du Parti socialiste aujourd'hui je ne vais pas la revendiquer comme étant ce qui fait l'élection. Sinon le résultat je l'ai ! Aux européennes, c'était 8.5%". En fait, Raphael Glucksmann, le candidat du Parti socialiste aux dernières élections européennes avait récolté 8.87% des voix au Mans, loin derrière la liste LREM (23,27 %), RN (16,93 %) et d'Europe Ecologie Les Verts (15,92 %). Et ce n'est pas le sondage réalisé par Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo qui faire faire changer d'avis Stéphane Le Foll. Selon l'étude : plus de deux tiers des Français ont une mauvaise opinion du Parti socialiste et 74% des sondés pensent qu'il peut disparaître.