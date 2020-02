Municipales au Mans : Stéphane Le Foll présente sa liste

Stéphane Le Foll, actuel maire du Mans, a présenté ce jeudi, ses 54 co-listiers en vue des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. L'élu annonce "65% de renouvellement" par rapport à l'équipe sortante.

Le Mans, France

A son tour, Stéphane Le Foll a dévoile sa liste complète en vue des élections municipales au Mans (15 et 22 mars 2020). L'actuel maire annonce "65% de renouvellement" et la présence de "27% de personnes issues de la société civile". Stéphane Le Foll, 60 ans, avait annoncé sa candidature aux élections municipales fin novembre 2019. L'ancien ministre de l'agriculture (2012 - 2017) et ancien porte-parole du gouvernement de François Hollande (2014 - 2017) a été désigné maire du Mans, suite au décès, fin mai 2018, en cours de mandat, du maire Jean-Claude Boulard. Sa liste porte le nom "Le Mans Evidemment".

Forte concurrence à gauche

La concurrence sera mathématiquement rude, au premier tour de ces élections municipales, le dimanche 15 mars 2020. Onze candidats ont déclaré leur intention de déposer une liste. Parmi eux, la députée socialiste Marietta Karamanli, qui est également conseillère municipale au Mans et Isabelle Sévère (Europe Ecologie Les Verts), actuelle première adjointe. En 2014, lors des dernières élections municipales, Jean-Claude Boulard avait constitué une liste "plurielle" dès le premier tour avec la présence notamment, de personnalités socialistes, écologistes et communistes.

La liste complète

1. Stéphane Le Foll ;

2. Marie-Christine Poupineau ;

3. Christophe Counil ;

4. Sophie Moisy ;

5. Jacques Gouffé ;

6. Fabienne Lagarde ;

7. Abdelatif Ammar ;

8. Lydia Hamonou ;

9. Yves Calippe ;

10. Patricia Charton ;

11. Claude Petit-Lassay ;

12. Cécile Leroux ;

13. Nordine Arik ;

14. Catherine Brulé-Delahaye ;

15. Serge Cigana ;

16. Anne-Marie Choisne ;

17. Christian Lacoste ;

18. Marie-Alline Rousseau ;

19. Pascal Mariette ;

20. Patricia Lautru ;

21. Majid El Arasse ;

22. Agnès Besnard ;

23. Michael Guihard ;

24. Magali Hubert ;

25. Quentin Portier ;

26. Renée Kaziewicz ;

27. Christian Moriceau ;

28. Ludivine Bommert-Ménard ;

29. Alexandre Lechat ;

30. Feng Yu Rambure ;

31. Gilbert Le Corre ;

32. Blandine Affagard ;

33. Edouard Dionne ;

34. Francine Baudon-Brulé ;

35. François Edom ;

36. Muriel Cabaret ;

37. Yilmaz Onour ;

38. Fatiha Dubois ;

39. Michael Lecossier ;

40. Françoise Dubois ;

41. Claude Jean ;

42. Brigitte Rincé ;

43. Pierre-Yves Paulin ;

44. Annie Larson ;

45. Rémi Marchand ;

46. Roselyne Lessieux ;

47. Nathan Charon ;

48. Catherine Bouttier ;

49. Thierry Samain ;

50. Bénédicte Simon ;

51. Christophe Huet ;

52. Julie Passelaigue ;

53. Nicolas Boissel ;

54. Sarah Chauveau ;

55. Tim Hédouin.