Au Pays basque, 11% des communes doivent organiser un second tour des élections municipales en 2020. La date est fixée au 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent, apprend-on ce vendredi. Voici les 18 concernées.

Municipales au Pays basque : où devra-t-on voter pour le second tour ?

18 communes organiseront un second tour au Pays basque.

Qui devra revoter au second tour des municipales cette année au Pays basque ? Dans le territoire, 89% des communes ont dégagé un résultat net au premier tour. Mais dans 18 communes sur les 158 que compte la Communauté d'agglomération du Pays basque, un nouveau scrutin doit être organisé, le 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent, annonce le Premier ministre ce vendredi.

13 communes de plus de 1.000 habitants sont concernées. Notamment Bayonne, où le maire sortant Jean-René Etchegaray (40%) devançait le candidat PS Henri Etcheto (30%), mais aussi Biarritz où la candidate LR Maider Arosteguy s'imposait (31%), laissant le maire sortant Modem Michel Veunac loin derrière (12%).

Un second tour devra également être organisé à Ascain, Bidache, Boucau, Ciboure, Hendaye, Itxassou, Mauléon, St-Pée-sur-Nivelle, Urcuit, Urrugne et Ustaritz.

Pour rappel, dans les communes de plus de 1.000 habitants, l'élection est jouée au premier tour quand une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés. Dans les communes de moins de 1.000 habitants, il faut de plus que le nombre de votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Les 18 communes concernées

