Municipales au Pays Basque : tout savoir du second tour dans votre commune

La campagne officielle du second tour des élections municipales débute ce lundi 8 juin à 3 semaines (dimanche 28 juin) du scrutin. Seules 18 des 140 communes de la communauté d'agglomération pays basque sont concernées. France Bleu vous détaille les modalités et les enjeux commune par commune.

Reporté pour cause d'épidémie de Covid-19 et de confinement, le second tour des élections municipales aura donc finalement lieu le dimanche 28 juin, plus de 3 mois après la date initiale (22 mars). Si l'écrasante majorité des 158 communes de l'agglomération pays basque n'ont eu besoin que d'un tour pour élire leur conseil municipal, 18 attendent encore.

Près d'un électeur sur deux

Ce sont 106.872 électeurs qui sont appelés aux urnes, soit près d'un inscrit sur deux (236.276 inscrits au 1er tour). En effet, 13 des 18 communes concernées par ce second tour sont des villes de plus de 1000 habitants, parmi les plus peuplées du Pays Basque - Bayonne, Biarritz, Hendaye, Urrugne - à l'exception d'Anglet et Saint-Jean-de-Luz. On trouve également 5 communes de moins de 1000 habitants qui doivent à nouveau voter (scrutin nominal) pour élire leurs derniers conseillers municipaux.

Dans les villes de plus de 1000 habitants, le scrutin de liste a entraîné des changements entre les deux tours. Certains candidats se sont retirés, d'autres ont fusionné, rebattant les cartes. Il y aura 3 quadrangulaires, 6 triangulaires et 4 duels. Dans certaines communes, comme Bayonne, Biarritz ou Itxassou, le résultat s'annonce indécis. Dans d'autres, à l'instar de Boucau, Mauléon et Saint-Pée-sur-Nivelle, le maire sortant se retrouve très menacé.

France Bleu Pays Basque vous propose un tour d'horizon des forces en présence et des résultats du 1er tour dans les 18 communes concernées

Ascain, une quadrangulaire sans Jean-Louis Laduche

Les 5 listes présentes au premier tour à Ascain étaient toutes en position de se maintenir au soir du 15 mars. Aucune ne s'est entendue pour conclure une alliance. Finalement, seule l'ancien maire Jean-Louis Laduche et ses colistiers, arrivés en 5e position (15,1%) ont jeté l'éponge pour le second scrutin. Leurs électeurs pourraient, avec les absentionnistes (38,93% au 1er tour), jouer les arbitres. La liste du maire sortant, Jean-Louis Fournier, paraît tout de même en position très favorable pour l'emporter.

Listes présentes au second tour (quadrangulaire) : Ur Ertsi Larrun (Pierre CLAUSELL), Denen Geroa (Jean-Louis Fournier), Azkaine Bai (Gorka Taberna), Vivre Ascain, Azkaine Bizi (Bénédicte Luberriaga)

Postes à pourvoir : 27 conseillers municipaux, 1 conseiller communautaire

Résultats du 1er tour :

Denen Geroa (JL. Fournier) : 641 voix / 29,07% des suffrages exprimés

Vivre Ascain, Azkaine Bizi (B. Luberriaga) : 426 voix / 19,31%

Azkaine Bai (G. Taberna) : 417 voix / 18,91%

Ur Ertsi Larrun (P. Clausell) : 388 voix / 17,59%

Agissons tous ensemble - Denak Elgarrekin Aintzina (JL. Laduche) : 333 voix / 15,1%

Inscrits : 3678 - Votants : 2246 (61,07%) - Abstention : 1432 (38,93%) - Exprimés : 2205 (59,95%) - Nuls et Blancs : 41

Bayonne, aussi serré qu'en 2014 ?

Quatre listes auraient pu se maintenir au second tour dans la ville du président de la communauté d'agglomération pays basque. Mais le 28 juin, Jean-René Etchagaray n'en aura qu'une seule face à lui. Celle du socialiste Henri Ectheto, qu'il avait battu pour 26 voix seulement en 2014. Et le maire UDI sortant, allié dès le départ avec LREM et les Républicains, n'aura pas la partie facile.

Le chef de file de Bayonne Ville Ouverte, associé au parti communiste, a en effet rallié à lui entre les deux-tours Bihar Baiona - Bayonne Demain, liste Citoyenne de gauche, et aura le soutien de la section locale d'Europe Ecologie Les Verts après la décision de Bayonne Verte et Solidaire (alliance avec les abertzale) de ne pas continuer l'aventure. L'abstention sera la grande interrogation de ce second tour et son niveau le 28 juin devrait être déterminant.

Listes présentes au second tour (face à face) : Bayonne Ville Ouverte - Bihar Baiona (Henri Etcheto), Bayonne, Toujours un Temps d'Avance (Jean-René Etchegaray)

Postes à pourvoir : 45 conseillers municipaux, 22 conseillers communautaire

Résultats du 1er tour :

Bayonne, Toujours un Temps d'Avance (JR. Etchegaray) : 4909 voix / 40,33%

Bayonne Ville Ouverte (H. Etcheto) : 3623 voix / 29,76%

Baiona Verte et Solidaire (JC. Iriart) : 1597 voix / 13,12%

Demain Bayonne - Bihar Baiona (M. Bergé) : 1364 voix / 11,2%

Bayonne Plurielle (P. Lesellier) : 679 voix / 5,57%

Inscrits : 32138 - Votants : 12466 (38,79%) - Abstention : 19672 (61,21%) - Exprimés : 12172 (37,87%) - Nuls et Blancs : 294

Biarritz se déchire dans une quadrangulaire, Veunac jette l'éponge

Biarritz a battu un record local en permettant à 6 des 7 listes présentes au 1er tour de passer la barre qualificative des 10%. On s'attendait à un vaste rassemblement dans le long entre-deux tours. Il n'en est rien. Quatre listes se présenteront le 28 juin. Seule l'alliance des écologistes et des abertzale (4e) a fusionné avec Biarritz Nouvelle Vague, arrivée en 2e position le 15 mars, faisant du docteur Guillaume Barucq le plus sérieux adversaire à la liste de Maïder Arostéguy (Les Républicains).

De son côté, le maire sortant Michel Veunac (Modem), seulement en 5e du 1er tour, a fini par jeter l'éponge, laissant 9 de ses colistiers rejoindre Jean-Benoît Saint-Cricq (divers droite). A noter que Karim Guerdane, qui menait une liste citoyenne, seul éliminé du 1er tour, a appelé à voter en faveur de Nathalie Motsch (3e).

Listes présentes au second tour (quadrangulaire) : Biarritz Nouvelle Vague Verte et Solidaire - Olatu Berria (G. Barucq), Pour Biarritz, Pour Vous (M. Arostéguy), Biarritz En A Besoin (N. Motsch), Biarritz Ensemble (JB. Saint-Cricq)

Postes à pourvoir : 35 conseillers municipaux, 11 conseillers communautaire

Résultats du 1er tour :

Pour Biarritz, Pour Vous (Maïder Arostéguy) : 2803 voix / 31,46%

Biarritz Nouvelle Vague (Guillaume Barucq) : 1445 voix / 16,22%

Biarritz En A Besoin (Nathalie Motsch) : 1268 voix / 14,23%

Euskal Herrian Vert & Solidaire (Brice Morin) : 1099 voix / 12,33%

Vivons Biarritz (Michel Veunac) : 1088 voix / 12,21%

Biarritz Ensemble (Jean-Benoît Saint-Cricq) : 943 voix / 10,58%

Biarritz Bonheur (Karim Guerdane) : 261 voix / 2,93%

Inscrits : 22559 - Votants : 9152 (40,57%) - Abstention : 13407 (59,43%) - Exprimés : 8907 (39,48%) - Nuls et Blancs : 245

On prend les mêmes à Bidache

Pas d'entente, pas d'accord et pas non plus de désistement à Bidache, le fier du président de l'Assemblée Départementale Jean-Jacques Lasserre. Les trois listes présentes sur la ligne de départ du 1er tour pour succéder au maire sortant, Michel Dallemane qui ne se représentait pas, le seront à nouveau pour le second. Arrivé largement en tête au soir du 15 mars, Jean-François Lasserre semble assez tranquille.

Listes présentes au second tour (triangulaire) : Nouvel Elan Bidachot (L. Lucmaret), Bidache Pour Tous (V. Robert), Ensemble Pour Bidache (J-F. Lasserre)

Postes à pourvoir : 15 conseillers municipaux, 1 conseiller communautaire

Résultats du 1er tour :

Nouvel Elan Bidachot (Laurent Lucmaret) : 238 voix / 33,75%

Bidache Pour Tous (Véronique Robert) : 139 voix / 19,71%

Ensemble Pour Bidache (Jean-François Lasserre) : 328 voix / 46,52%

Inscrits : 1058 - Votants : 729 (68,9%) - Abstention : 329 (31,1%) - Exprimés : 705 (66,64%) - Nuls et Blancs : 24

Le maire de Boucau en grand danger

Au soir du premier tour, les 3 listes en lice à Boucau, toutes de gauche, se retrouvaient qualifiées pour le second tour. Mais entre temps, Dominique Lavigne soutenu par Generation.s, le PC et le PS a réussi à trouver un accord de fusion avec l'ancienne adjointe Marie-Ange Thébaud (EELV) et sa liste citoyenne. Cette union menace grandement le maire sortant, Francis Gonzalez (divers gauche), qui devra convaincre les nombreux abstentionnistes pour espérer être réélu.

Listes présentes au second tour (face à face) : Boucau Convivial et Développement Durable 2020 (F. Gonzalez), Boucau Génération Avenir (D. Lavigne)

Postes à pourvoir : 29 conseillers municipaux, 3 conseillers communautaire

Résultats du 1er tour :

Boucau Convivial et Développement Durable 2020 (Francis Gonzalez) : 1057 voix / 41,09%

Boucau Génération Avenir (D. Lavigne) : 828 voix / 32,19%

Boucau Nouvelle Génération (Marie-Ange Thébaud) : 687 voix / 26,71%

Inscrits : 5829 - Votants : 2650 (45,46%) - Abstention : 3179 (54,54%) - Exprimés : 2572 (44,12%) - Nuls et Blancs : 78

La voie royale pour la gauche abertzale à Ciboure

Des 5 listes candidates dès le 1er tour, et toutes en position de se maintenir au seconde, une seule s'est désisté (J'aime Ciboure de Joseph Aramburu). Des quatre autres encore en lice, c'est celle d'union de la gauche (abertzale, EELV, PS) autour d'Eneko Aldana-Douat qui est la mieux placée pour s'imposer et créer une petite surprise, alors que la liste Ciboure avec vous soutenue par Guy Poulou (droite), maire depuis 19 ans, est arrivé loin derrière - plus de 800 voix d'écart - en deuxième position le 15 mars.

Listes présentes au second tour (quadrangulaire) : Ensemble pour Ciboure (Dominique Duguet), Ciboure avec vous - Ziburur Zuekin (Isabelle Dubarbier-Gorostidi), Ciboure Demain (Henri Hirigoyemberry), Ziburu Bizi 2020 (Eneko Aldana-Douat)

Postes à pourvoir : 29 conseillers municipaux, 2 conseillers communautaire

Résultats du 1er tour :

Ziburu Bizi 2020 (Eneko Aldana-Douat) : 1340 voix / 44,66%

Ciboure avec vous - Ziburur Zuekin (Isabelle Dubarbier-Gorostidi) : 515 voix / 17,16%

Ciboure Demain (Henri Hirigoyemberry) : 408 voix / 13,6%

J'aime Ciboure - Ziburu Maite Dut (Joseph Aramburu) : 369 voix / 12,3%

Ensemble pour Ciboure (Dominique Duguet) : 368 voix / 12,26%

Inscrits : 5881 - Votants : 3091 (52,56%) - Abstention : 2790 (47,44%) - Exprimés : 3000 (51,01%) - Nuls et Blancs : 91

Alliance autour de Kotte Ecenarro à Hendaye

A Hendaye, le maire (PS) sortant se retrouve en ballotage très favorable pour un 3e mandat. Kotte Ecenarro, arrivé en tête au 1er tour, a en effet ouvert sa liste à celle des abertzale, arrivée en 3e position, et aux communistes qui ne pouvaient pourtant pas se maintenir. Il faudra une extraordinaire mobilisation des abstentionnistes pour permettre à Pascal Destruhaut, élu d'opposition, et Ensemble réveillons Hendaye - Goazen Aitzina d'inverser la tendance.

Listes présentes au second tour (face à face) : Hendaye avec vous (K. Ecenarro), Ensemble réveillons Hendaye - Goazen Aitzina (P. Destruhaut)

Postes à pourvoir : 33 conseillers municipaux, 7 conseillers communautaire

Résultats du 1er tour :

Hendaye avec vous (Kotte Ecenarro) : 1717 voix / 41,08%

Ensemble réveillons Hendaye - Goazen Aitzina (Pascal Destruhaut) : 1367 voix / 32,71%

Hendaia Biltzen - Uni.e.s pour Hendaye (Laetitia Navarron) : 768 voix / 18,37%

Hendaye en commun (Laurent Tariol) : 327 voix / 7,82%

Inscrits : 9555 - Votants : 4301 (45,01%) - Abstention : 5254 (54,99%) - Exprimés : 4179 (43,74%) - Nuls et Blancs : 122

Trois pour un fauteuil à Itxassou

Les 3 listes présentes au 1er tour se retrouvent de nouveau opposées au second. Aucun accord n'a été conclu entre Jean-Paul Iturburua (1er), premier adjoint au maire, le chef d'entreprise Louis Ustarroz (3e) et l'abertzale Michel Hiribarren (2e). La succession de Roger Gamoy (LR), qui ne se représentait pas après avoir accompli 3 mandats dans le fauteuil, s'annonce indécise.

Listes présentes au second tour (triangulaire) : Herriari (M. Hiribarren), Itsasu Elgarrekin (L. Ustarroz), Elgarrekin Segi Aintzina - Ensemble pour l'avenir d'Itxassou (J-P. Iturburua)

Postes à pourvoir : 19 conseillers municipaux, 1 conseiller communautaire

Résultats du 1er tour :

Elgarrekin Segi Aintzina - Ensemble pour l'avenir d'Itxassou (Jean-Paul Iturburua) : 453 voix / 37,97%

Herriari (Michel Hiribarren) : 410 voix / 34,36%

Itsasu Elgarrekin (Louis Ustarroz) : 330 voix / 27,66%

Inscrits : 1780 - Votants : 1217 (68,37%) - Abstention : 563 (31,63%) - Exprimés : 1193 (67,02%) - Nuls et Blancs : 24

Mauléon : Michel Etchebest arrachera-t-il un 3e mandat ?

Arrivé en 2e position, et donc en ballottage défavorable, le maire abertzale de Mauléon depuis 2008 garde encore un espoir de conserver son fauteuil, ses deux concurrents n'ayant pas conclu d'alliance entre les 2 tours. On se retrouve donc avec la même triangulaire que le 15 mars pour attaquer ce second tour. Michel Etchebest devra convaincre les abstentionnistes si il veut coiffer Louis Labadot. Mais le réservoir de voix est faible.

Listes présentes au second tour (triangulaire) : Agir ensemble pour Mauléon (Michel Etchebest), Liste d'Union Citoyenne (Louis Labadot), Aitzina Maule (Beñat Elkegaray)

Postes à pourvoir : 23 conseillers municipaux, 1 conseiller communautaire

Résultats du 1er tour :

Agir ensemble pour Mauléon (Michel Etchebest) : 547 voix / 33,45%

Liste d'Union Citoyenne (Louis Labadot) : 615 voix / 37,61%

Aitzina Maule (Beñat Elkegaray) : 473 voix / 28,92%

Inscrits : 2310 - Votants : 1678 (72,64%) - Abstention : 632 (27,36%) - Exprimés : 1635 (70,78%) - Nuls et Blancs : 43

Union inédite à Saint-Pée-sur-Nivelle, le sortant en grande difficulté

Les trois listes présentes au 1er tour étaient en position de se maintenir au second, avec un résultat potentiellement serré en cas de triangulaire. Mais contrairement à 2014, la liste de l'ancien premier adjoint Dominique Idiart (2008-2014) a fusionné entre les deux tours avec celle des abertzale de Jean-François Béderède qui avaient contribué à sa défaite inattendue il y a 6 ans. Le maire (divers droite) sortant, Pierre-Marie Nousbaum, qui avait créé la surprise lors de la précédente élection, devra réaliser un nouvel exploit pour mobiliser les abstentionnistes et réussir à retourner à nouveau la situation le 28 juin.

Listes présentes au second tour (face à face) : Ensemble pour Saint Pée - Elgarrekin Senpererentzat (D. Idiart), Agir pour Saint Pée (P-M. Nousbaum)

Postes à pourvoir : 29 conseillers municipaux, 3 conseillers communautaire

Résultats du 1er tour :

Agir pour Saint Pée (Pierre-Marie Nousbaum) : 1192 voix / 42,01%

Ensemble pour Saint Pée - Elgarrekin Senpererentzat (Dominique Idiart) : 1171 voix / 41,27%

Senperer Bai (Jean-François Béderède) : 474 voix / 16,7%

Inscrits : 5113 - Votants : 2894 (56,6%) - Abstention : 2219 (43,4%) - Exprimés : 2837 (55,49%) - Nuls et Blancs : 57

Le successeur désigné en ballotage favorable à Urcuit

Après 3 mandats successifs, Barthélémy Bidegaray, le maire (LR) sortant a décidé de ne pas briguer sa propre succession, mais de poursuivre aux côtés de son successeur désigné, Raymond Darricarrère, en apparaissant en 10e position sur sa liste. Celle-ci semble en bonne position de l'emporter aux vues du 1er tour. Urcuit : notre seule motivation, arrivée en tête le 15 mars avec plus de 130 voix d'avance, se retrouve en effet face aux deux mêmes concurrents au second tour, dont le conseiller municipal d'opposition Laurent Yanci.

Listes présentes au second tour (triangulaire) : Urcuit : Notre seule motivation (R. Darricarrère), Urcuit 2020 (G. Sallaberry), Partageons notre avenir (L. Yanci)

Postes à pourvoir : 19 conseillers municipaux, 1 conseiller communautaire

Résultats du 1er tour :

Urcuit : Notre seule motivation (Raymond Darricarrère) : 465 voix / 41,59%

Urcuit 2020 (Gilles Sallaberry) : 328 voix / 29,33%

Partageons notre avenir (Laurent Yanci) : 325 voix / 29,06%

Inscrits : 2022 - Votants : 1175 (58,11%) - Abstention : 847 (41,89%) - Exprimés : 1118 (55,29%) - Nuls et Blancs : 57

Trois successeurs potentiels, un favori à Urrugne

Pas de changement entre les deux-tours pour la commune d'Urrugne. Les trois listes se maintiennent. Arrivé largement en tête le 15 mars, Philippe Aramendi à la tête d'une liste d'ouverture comprenant notamment des membres d'EH Bai (abertzale), un écologiste d'EELV et même un conseiller municipale de l'actuelle majorité, ainsi que des personnes sans appartenance politique déclarée, fait figure de favoris. Face à lui, l'abertzale Sébastien Etchebarne mène une liste citoyenne sans étiquette, tandis que l'actuel premier adjoint Francis Gavilan apparaît comme le successeur désigné de la maire sortante Odile de Coral (LR) qui ne se représentait pas après 2 mandats.

Listes présentes au second tour (triangulaire) : Urrugne Autrement (S. Etchebarne), Ensemble faisons revivre Urrugne - Elgarrekin Urruna Berpiztu (P. Aramendi), Urrugne pour tous - Urruna Guzientzat (F. Gavilan)

Postes à pourvoir : 33 conseillers municipaux, 4 conseillers communautaire

Résultats du 1er tour :

Ensemble faisons revivre Urrugne - Elgarrekin Urruna Berpiztu (Philippe Aramendi) : 1668 voix / 40,83%

Urrugne pour tous - Urruna Guzientzat (Francis Gavilan) : 1217 voix / 29,79%

Urrugne Autrement (Sébastien Etchebarne) : 1200 voix / 29,37%

Inscrits : 7958 - Votants : 4215 (52,97%) - Abstention : 3743 (47,03%) - Exprimés : 4085 (51,33%) - Nuls et Blancs : 130

Le maire d'Ustaritz proche d'être réélu

Bruno Carrère (abertzale), élu maire en 2014, est arrivé largement en tête au 1er tour le 15 mars face à ses 3 concurrents. Le 28 juin prochain, il n'en aura plus que deux en face de lui. Mais le désistement de la liste de Dominique Lesbats, ancien maire et chef de file de l'opposition, ne devrait pas changer grand chose tant l'avance de l'actuelle majorité est importante. Il apparait très peu probable que la liste sans étiquette menée par le conseiller municipal d'opposition Jean-Claude Saint-Jean, et celle citoyenne de Bruno Cendrès qui entend développer la démocratie participative, n'arrivent à inverser la tendance.

Listes présentes au second tour (triangulaire) : Ustaritz avec bon sens (Jean-Claude Saint-Jean), Ensemble pour Ustaritz (Bruno Cendrès), Uztaritze Bai (Bruno Carrère)

Postes à pourvoir : 29 conseillers municipaux, 3 conseillers communautaire

Résultats du 1er tour :

Uztaritze Bai (Bruno Carrère) : 1309 voix / 45,23%

Ustaritz avec bon sens (Jean-Claude Saint-Jean) : 649 voix / 22,42%

Ensemble pour Ustaritz (Bruno Cendrès) : 570 voix / 19,69%

Ustaritz avenir (Dominique Lesbats) : 366 voix / 12,64%

(Inscrits : 5205 - Votants : 2977 (57,2%) - Abstention : 2228 (42,8%) - Exprimés : 2894 (55,6%) - Nuls et Blancs : 83

Les 5 petites communes : Les Aldudes, Amendeuix-Oneix, Lantabat, Larrau et Viodos-Abense-de-Bas

On revotera également dimanche 28 juin dans cinq communes de moins de 1000 habitants pour compléter les conseils municipaux dont tous les sièges n'ont pas été pourvus le 15 mars. Dans ces communes le scrutin est en effet majoritaire et nominal. On ne vote donc pas pour une liste mais pour des candidats qui doivent atteindre au minimum 50% des suffrages exprimés pour être élus au 1er tour.

Les Aldudes

Sur les 11 sièges au conseil du village, il en reste à pourvoir au second tour, avec 12 candidats à départager. Jean-Michel Dendarieta, le maire sortant, ne se représentait pas.

Les résultats du 1er tour des candidats encore en lice :

Pierre Sanchotena : 129 voix / 49,04%

Geneviève Monlong : 119 voix / 45,24%

Jean-Michel Cardenau : 119 voix / 45,24%

Magali Zubillaga : 118 voix / 44,86%

Xavier Laxague : 114 voix / 43,34%

Bertrand Harispe Dorre : 113 voix / 42,96%

Jean Luro : 111 voix / 42,2%

Marie-José Hualde : 108 voix / 41,06%

Xavier Harispe Dorre : 108 voix / 41,06%

Marie Chabay : 94 voix / 35,74%

Gilbert Arretche : 91 voix / 34,6%

Benat Laxague : 83 voix / 31,55%

Inscrits : 302 - Abstention : 35 (11,59%) - Votants : 267 (88,41%) - Exprimés : 263 (87,09%) - Nuls et Blancs : 4

Amendeuix-Oneix

Quatre postes de conseillers municipaux restent à pourvoir sur les 11 du village. Pas moins de 15 candidats sont en lice et le second tour s'annonce très serré. Le maire sortant, Arnaud Mandagaran n'est pas certains de retrouver un siège au conseil municipal.

Les résultats du 1er tour des candidats encore en lice :

Jean-Claude Mailharin : 149 voix / 49,83 %

Marie-Line Bourges-Handy : 148 voix / 49,49%

Stéphane Poisson : 148 voix / 49,49%

Romain Recalde : 147 voix / 49,16%

Marie Epelva : 146 voix / 48,82%

Aurélie Iriberry : 145 voix / 48,49%

Bernard Larbaigt : 145 voix / 48,49 %

Serge Doyhenart : 144 voix / 48,16%

Maria Diaz de Corcuera : 144 voix / 48,16%

Arnaud Mandagaran : 135 voix / 45,15%

Jean-Pierre Robin : 131 voix / 43,81%

Isabelle Martin : 131 voix / 43,81%

Pierrette Landarabilco : 129 voix / 43,14%

Jean-François Floch : 119 voix / 39,79%

Sandrine Sabanes-Grau : 113 voix / 37,79%

Inscrits : 378 - Abstention : 71 (18,78%) - Votants : 307 (81,22%) - Exprimés : 299 (79,1%) - Nuls et Blancs : 8

Lantabat

Ils sont encore 14 candidats en lice pour 3 postes restant à attribuer. L'écart entre eux au 1er tour est faible contrairement au taux de participation qui fut lui très important le 15 mars. Maire depuis 2001, Yves Ondars ne briguait pas de 4e mandat.

Les résultats du 1er tour des candidats encore en lice :

Bernadette Broussaingaray : 117 voix / 48,75%

Maïka Lagourgue : 115 voix / 47,91%

Philippe Maitia : 112 voix / 46,66%

Jean Etchelet : 111 voix / 46,25%

Joane Auchoberry : 111 voix / 46,25%

Maïté Biscaichipy : 106 voix / 44,16%

David PÉRÉ : 106 voix / 44,16%

Mirentchu Acheritobehere : 105 voix / 43,75%

Jean-Claude Sainte-Marie : 105 voix / 43,75%

Jon Sainte-Marie : 103 voix / 42,91%

Serge Eyheramounho : 97 voix / 40,41%

Hervé Inçagaray : 93 voix / 38,75%

Angélique Fosse : 91 voix / 37,91%

Stéphanie Navarro : 90 voix / 37,5%

Inscrits : 249 - Abstention : 9 (3,61%) - Votants : 240 (96,39%) - Exprimés : 240 - Nuls et Blancs : 0

Larrau

Il reste 3 sièges de conseillers vacants dans le village souletin pour 12 candidats encore en lice. Jean-Marc Bengochea, maire depuis 2014, ne se représentait pas. Au premier tour, l'abstention (5 inscrits) a été l'une des plus faibles du département.

Les résultats du 1er tour des candidats encore en lice :

Bernard Borthelle : 91 voix / 49,72%

Anita Castet : 90 voix / 49,18%

Amandine Uthurralt : 90 voix / 49,18%

Xavier Cassard : 89 voix / 48,63%

Jérôme Quihilliry : 86 voix / 46,99%

Pierre Sagardoy : 84 voix / 45,9%

Michelle Erhold : 83 voix / 45,35%

Pierre Etchemaité : 82 voix / 44,8%

Jean Pierre Barneix : 82 voix / 44,8%

Frédéric Elgoyhen : 81 voix / 42,85%

Alain Iriart : 81 voix / 42,85%

Jean Uthurralt : 77 voix / 42,07%

Inscrits : 189 - Abstention : 5 (2,65%) - Votants : 184 (97,35%) - Exprimés : 183 (96,83%) - Nuls et Blancs : 1

Viodos-Abense-de-Bas

Deux listes se présentaient dans le village souletin. Si le maire sortant, Christian Berçaïts, a été élu dès le 1er tour avec deux autres membres de sa liste "Vivons bien ensemble", il semble en difficulté. Quatre colistiers d'"Agir ensemble" sont en effet passés dès le 15 mars et plusieurs semblent bien placés pour décrocher le 28 juin l'un des 8 postes restant à attribuer. Cependant leur tête de liste, Sandrine Jauréguy, arrivée assez loin lors du 1er tour, n'est pas dans les meilleures dispositions pour les rejoindre.

Les résultats du 1er tour des candidats encore en lice : (en italique, les membres d'Agir Ensemble)

Denise Nassiet : 221 voix / 49,66%

Isabelle Cazenave : 221 voix / 49,66%

Joël Saläun : 221 voix / 49,66%

José Dos Santos Silva : 217 voix / 48,76%

Michèle Mayor : 214 voix / 48,08%

Catherine Garat : 214 voix / 48,08%

Mattin Uthurralt : 212 voix / 47,64%

Francis-Pierre Moustrous : 210 voix / 47,19%

Jean-Franck Vezzani : 206 voix /46,29%

Marie Lascoumes-Monlong Saez : 205 voix / 46,06%

Valérie Larrieu : 203 voix / 45,61%

Sylvie Flammang : 203 voix / 45,61%

Landry Richard : 200 voix / 44,94%

Isabelle Barrère : 199 voix / 44,71%

Sébastien Poirault : 199 voix / 44,71%

Elodie Daguerre : 198 voix / 44,49%

Marie-Thérèse Berterreix : 196 voix / 44,04%

Sandrine Jaureguy : 195 voix / 43,82%

Marie-Line Sallenave-Constanty : 192 voix / 43,14%

Philippe Duhalde : 189 voix / 42,47%

Michel Chagneau : 189 voix / 42,47%

Walter Pinheiro : 188 voix / 42,24%

Remi Etcheberry : 181 voix / 40,67%

Inscrits : 668 - Abstention : 199 (29,79%) - Votants : 469 (70,21%) - Exprimés : 445 (66,62%) - Nuls et Blancs : 24