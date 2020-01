Municipales au Pontet : les trois candidats débattent en direct sur France Bleu Vaucluse

Après Carpentras, avant Cavaillon, Orange et Avignon c'est au tour des candidats aux élections municipales au Pontet de débattre en direct de leurs projets. Joris Hébrard (maire sortant), Jean-Firmin Bardisa et Caroline Grelet-Joly seront face à face ce mercredi soir à partir de 19 heures.

Le Pontet, France

Les trois candidats déclarés aux élections municipales et intercommunales des 15 et 22 mars au Pontet se retrouveront ce soir dans le studio de France Bleu Vaucluse à Avignon. Interrogés par Daniel Morin, ils confronteront leurs projets en direct et en public à partir de 19 heures. Les trois rivaux se connaissent bien pour siéger ensemble au Conseil municipal du Pontet mais évidemment, pas sur les mêmes bancs

Le dossier de la sécurité a été traité : Joris Hébrard

D'un côté, Joris HEBRARD le Maire élu en 2014 puis réélu un an plus tard après l'annulation du scrutin par le Conseil d'Etat. Il brigue un second mandat, soutenu par le Rassemblement National -qui a fait du Pontet l'une de ses villes vitrines- et par la Droite Populaire.

La ville se paupérise, on est dans une spirale infernale : Jean-Firmin Bardisa

Face au Maire sortant, deux conseillers municipaux d'opposition : Caroline Grelet-Joly encartée aux Républicains mais à la tête d'une liste sans étiquette et de rassemblement "Notre parti, le Pontet." Le divers droite Jean-Firmin Bardisa mène lui la liste "Unis et engagés pour le Pontet" ; le candidat "sans parti ni étiquette" bénéficie du soutien de la République en Marche et du Parti Socialiste. Jean-Firmin Bardisa qui est devenu vice-président du Grand Avignon à la place de Joris Hébrard il y a quelques mois à l'occasion du changement de présidence ; une élection mal vécue par le Maire en place. Contrairement à 2014, la gauche ne présente pas de candidat cette fois-ci ; l'élimination dès le premier tour il y a six ans a laissé des traces...

Nous devrons retisser du lien social entre les quartiers : Caroline Grelet-Joly

Le maire sortant met en avant son bilan ; ses rivaux soulignent son absence de vision en matière de finances, d'urbanisme ou d'environnement. Bilan contre projet, le débat promet d'être animé ce mercredi soir sur France Bleu Vaucluse et sur France Bleu.fr.

Les élections municipales au Pontet... vues du boulodrome : le reportage de Daniel Morin Copier

Symbole d'un passé florissant, le boulodrome couvert du Pontet où... © Radio France - Daniel Morin

... où l'essentiel est de passer devant l'autre, comme au soir du premier tour ! © Radio France - Daniel Morin

Les élections municipales 2020 au Pontet © Radio France - Philippe Paupert

Le débat des municipales au Pontet animé par Daniel Morin : ce mercredi de 19h à 20 heures.