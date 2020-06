Municipales au Thor : trois candidats en lice pour le deuxième tour

Au Thor, trois candidats se présentent au deuxième tour des municipales. Dimanche 28 juin, les habitants devront choisir entre Yves Bayon de Noyer ("Agir pour le Thor", 39,49%), Véronique Agogué-Fernaillon ("Osez l'avenir", 23 %) et Stephan Mathieu ("Unissons nos valeurs", 22,69 %).

Aucune alliance pour le second tour

Largement en tête avec près de 40 % des suffrages et 20 points d'avance sur ses rivaux, le maire sortant sans étiquette Yves Bayon de Noyer, prêt à briguer un deuxième mandat se dit "serein et déterminé". Fier de son bilan et de sa gestion de la crise du Covid, il estime avoir gagné la confiance des habitants.

Son ancien adjoint Stephan Mathieu, lui veut "fédérer et remettre l'humain au centre du débat". A 9 voix d'écart avec la candidate écologiste, le candidat sans étiquette a envisagé une fusion avec Véronique Agogué-Fernaillon. Proposition déclinée par cette dernière, qui estime être la seule à proposer "une vraie alternative dans la commune".

Au premier tour, le taux d'abstention a été de 54,93%.