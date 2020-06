Municipales Auxerre : la réaction des écologistes Denis Roycourt et Florence Loury à l'alliance Ferez/Navarre

Au second tour des élections municipales, le 28 juin, les Auxerrois auront le choix entre trois listes. Quatre listes avaient la possibilité de se maintenir mais la candidate Europe Ecologie Les Verts (EELV), Maud Navarre, a fusionné sa liste avec le maire sortant Guy Férez. Un choix décrié par une partie des écologistes auxerrois alors que l'autre liste "vert", celle menée par Denis Roycourt et Florence Loury, avait appelé Maud Navarre à s'unir pour le second tour. "Au moins maintenant les électeurs savent qu'elle est la vraie liste écologiste" dit Denis Roycourt.

à lire aussi Municipales à Auxerre : pourquoi Maud Navarre rejoint Guy Férez

Une trahison?

Dans l'Yonne, c'est probablement à Auxerre que le suspense sera le plus fort lors du second tour des élections municipales. Avec 37% des voix, Crescent Marault, candidat LR-UDI était arrivé en tête devant le maire sortant le sortant Guy Férez, 33% des voix. Mais l'avance de Crescent Marault est faible, seulement 331 voix. Pour tenter de combler son retard et profiter d’une réserve de voix, Guy Férez soutenu par LREM et par le Parti socialiste a réussi à fusionner avec la liste Europe Ecologie Les Verts de Maud Navarre (11%). Reste une 3e liste, la liste écologiste, "Auxerre écologie, la ville envie" de Denis Roycourt et Florence Loury qui a obtenu 13% .

Denis Roycourt avait lancé un appel à Maud Navarre pour fusionner les deux listes écologistes, il regrette son choix : _"_c'est décevant mais maintenant on se demande si en fait vu que Guy Ferez dit qu'ils auraient pu s'attendre dès le premier tour, si les choses n'avaient pas été pensés depuis plus longtemps. Et je pense que cela rend le choix plus simple pour les électeurs. Pour nous maintenant, il n'y a plus que trois listes à Auxerre : une liste de droite républicaine, une liste soutenue par le gouvernement d'Emmanuel Macron et une liste écologiste et de gauche, la notre. Donc là au moins la situation est claire et on peut présenter nos idées. Nos propositions prennent une autre dimension avec la crise que nous traversons actuellement, cette crise nous donne raison et montre l'urgence de changer. Durant le confinement, je pense que beaucoup de personnes ont pris conscience de l'importance de l'écologie, changer notre façon de concevoir la ville et notre organisation sociale."

Plus que le rassemblement des écologistes, ce qu'elle recherchait c'était un poste à la mairie - Florence Loury

Florence Loury estime que c'est une occasion manquée puisque l'écologie aurait pu davantage peser à la mairie d'Auxerre en cas de fusion des deux listes "verts" : "si on additionne les voix de nos deux listes, on était à près de 25%, donc une grande part de l'électorat auxerrois. On propose des solutions pour l'avenir, _pour préparer notre ville de demain à résister au crise écologique, sociale_, ça aurait été très intéressant de rassembler les écologistes sur ce projet mais maintenant on a pris compris que ce n'était pas la volonté de Maud Navarre, que plus que le rassemblement des écologistes, ce qu'elle recherchait c'était un poste à la mairie. Maintenant on a tourné la page de cette situation là, et on se prépare pour ce second tour en étant la seule liste écologiste et de rassemblement de gauche."