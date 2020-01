La socialiste Carole Canette, à la tête d'une liste PS/PCF/EELV, a officiellement lancé sa campagne mardi soir, pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 à Fleury-les-Aubrais, dans l'agglomération orléanaise. Nom de cette liste : "réveiller Fleury".

Municipales : avec sa liste d'union de la gauche et des écologistes, Carole Canette veut "réveiller Fleury"

Fleury-les-Aubrais, France

"Réveiller Fleury" : c'est le nom de la liste "d'union de la gauche et des écologistes" que mènera Carole Canette, à Fleury-les-Aubrais (21.000 habitants), les 15 et 22 mars 2020 lors des élections municipales. La patronne du Parti socialiste dans le Loiret, actuellement conseillère municipale d'opposition à Fleury, a officiellement lancé sa campagne mardi soir, salle Michelet à Fleury-les-Aubrais, avec le Parti communiste et Europe Ecologie les Verts.

Carole Canette, accompagnée de Bruno Lacroix (PCF) et Johann Formont (EELV) a dévoilé les principaux axes de sa campagne, pour tenter de ravir la mairie à la maire sortante Marie-Agnès Linguet (UDI, soutenue officiellement par La République en Marche) : "notre première mesure sera un plan d'urgence d'un million d'euros pour Fleury, sans augmentation d'impôts" : "beaucoup de dossiers n'ont pas été traités lors du mandat en cours, il faut restaurer des services publics fermés ou supprimés dans la commune, accroître l'offre médicale, très insuffisante à Fleury-les-Aubrais". Carole Canette propose, notamment, que la Ville recrute et salarie des médecins.

Un plan d'urgence d'un million d'euros pour Fleury-les-Aubrais

Autre point dans le programme de la liste "Réveiller Fleury" : "il faut améliorer le cadre de vie et la sécurité, car il y a trop d'incivilités, de dépôts d'ordures sauvages et globalement, l'ambiance générale s'est dégradée". Rappelons que la gauche a perdu la municipalité de Fleury-les-Aubrais en 1995.

Quatre listes, au moins, à Fleury-les-Aubrais ?

D'autres listes sont déjà annoncées à Fleury-les-Aubrais, hormis celles de Carole Canette et de Marie-Agnès Linguet : Stéphane Kuzbit, déjà candidat en 2014, entend lui aussi porter des valeurs de la gauche et de l'écologie à la tête d'une liste "citoyenne". Et l'ex adjointe Sophie Loiseau, "fâchée" avec la maire actuelle, pourrait elle aussi participer à la constitution d'une liste, avec le collectif citoyen "les Fleuryssois".