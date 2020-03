Municipales Barneville-Carteret : "si j'étais maire..."

La commune de Barneville-Carteret compte 2200 habitants. Issue de la fusion il y a 56 ans de Barneville et de Carteret, la commune présente la particularité de disposer de 3 bourgs bien distincts. Au Nord, le port de Carteret, au pied du cap du même nom, en pleine transformation en raison du lancement des travaux d'agrandissement du port de plaisance et de la mise en eau du chenal. Plus au sud, de l'autre côté du chenal, Barneville-plage, et son front de mer en reconversion avec notamment le chantier en cours de la rénovation du boulevard maritime. Enfin, en retrait, dans les terres, le bourg historique et commercial de Barneville.

Station balnéaire très fréquentée en été, la commune doit relever le pari de rester attractive tout au long de l'année et engager des politiques pour lutter contre son vieillissement naturel lié à l'arrivée de retraités. Des enjeux parmi d'autres soulignés par les habitants de cette commune manchoise.

SI j'étais maire... de Barneville-Carteret

A Barneville-Carteret, le maire sortant Pierre Gehanne, ne se représente pas. L'un de ses conseillers municipaux, David Legouet, s'inscrit dans la continuité et reprend le flambeau à la tête d'une liste baptisée "Gardons le cap!". Il sera concurrencé par la liste de Bertrand Ladune, "Barneville-Carteret : aujourd'hui et demain!", dans laquelle on retrouve l'actuel 1er adjoint au maire Jean-Louis Revert.