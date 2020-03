Municipales : Benoit Arrivé en tête, vers une quadrangulaire au second tour à Cherbourg

Le maire sortant socialiste Benoit Arrivé est en tête au premier tour de ces municipales 2020 à Cherbourg-en-Cotentin. Ses trois opposants sont également qualifiés pour le second tour et aucune alliance ne semble se profiler pour le moment.

Benoit Arrivé, le maire sortant socialiste de Cherbourg-en-Cotentin, accède au second tour des ces municipales 2020 avec une avance : un score de 42,09%. Il a presque treize points d'avance sur le candidat de la droite, David Margueritte (29,68%).

Leurs opposants se sont également qualifiés : la députée LREM Sonia Krimi arrive troisième avec 14,26% des votes, devant le candidat de la Coopérative Citoyenne, Barzin Viel-Bonyadi et ses 13,90%. Une quadrangulaire est donc possible, d'autant que les candidats ne semblent pas favorable à des alliances.

David Margueritte : "mobiliser le plus large possible"

Pour le second tour, David Margueritte compte sur les électeurs de Sonia Krimi : "j'espère qu'ils se regrouperont derrière la liste que nous incarnons. Elle fera ce qu'elle voudra, mais si elle croit en l'alternance, elle se retirera", explique le candidat de la droite.

Il espère "une remise en cause chez elle" au vue de ce score, et compte mobiliser "le plus large possible."

Sonia Krimi : "je balaye tous les rapprochements avec la droite et la gauche"

De son côté, la députée LREM rejette l'idée d'une alliance. "Je balaye tous les rapprochements avec la droite et la gauche", réagit Sonia Krimi. "Entre une gauche sectaire et monsieur Margueritte qui se gargarise d'être une droite modérée, ce n'est pas la cas."

"Je ne lâcherait rien, j'ai fait ma part et je continuerai à faire ma part", ajoute-t-elle.

Benoit Arrivé : "nous étions favorable à une alliance dés le premier tour"

Le socialiste Benoit Arrivé rejette aussi pour le moment l'idée d'une fusion de sa liste, notamment avec celle de la Coopérative citoyenne, alliance d'Insoumis, de citoyens, d'hamonistes et d'écolos. "Je crois que Barzin Viel-Bonyadi et ses électeurs ont fait des choix, nous nous étions favorable à une alliance dés le premier tour", rappelle-t-il.

"Même si les choses ne sont pas tranchés, il serait juste et franc de continuer avec celles et ceux qui m'accompagnent depuis le début", conclut le maire sortant.

Barzin Viel-Bonyadi : "le second tour ne devrait pas avoir lieu dimanche prochain"

Le candidat de la Coopérative Citoyenne, Barzin Viel-Bonyadi exprime plutôt le souhait de reporter le second tour, dans le contexte du coronavirus, et évoque "une hérésie."

"_On veut faire gagner nos idées sociale, climatique et démocratique, mais la question d'un second tour ne se pose pa_s", explique-t-il. "Maintenir ce second tour, ce serait une mis en danger de la vie d'autrui."