Municipales à Bergerac : le nationaliste Wilfried Peyronnet présente sa liste avant de la retirer

Il n'y aura pas deux listes d’extrême droite aux municipales à Bergerac. Le candidat de l'Assemblée des droites nationales a pourtant laissé planer le suspense jusqu'au bout. Il avait organisé ce lundi matin une conférence de presse pour présenter sa liste avant de la retirer. Selon lui, il a réussi à réunir les 35 noms plus les deux suppléments mais les conditions n'étaient pas réunies pour poursuivre.

"Nous sommes un parti qui essaie de réunir les droites. Nous avions plusieurs partis avec nous dont "Debout la France". Il ne manquait que l'acceptation du Rassemblement National", explique Wilfried Peyronnet également ancien secrétaire général adjoint du FN en Dordogne. _"_Nous ne voulons pas être le parti qui aura tiré le nationalisme vers le bas. Le RN ira sûrement au second tour. Mais il sera ensuite balayé et nous lui laissons donc la responsabilité et le fruit de la défaite."

Une liste d’extrême droite à Bergerac

De son côté, le candidat du Rassemblement National à Bergerac, Robert Dubois, "sourit" de ce retrait. "Sa liste n'était pas complète. Il était seul et isolé. Il espérait seulement fusionner avec le RN pour revenir dans le service après son exclusion", explique-t-il.

Ce retrait porte à 6 le nombre de listes annoncées à Bergerac avec Jonathan Prioleaud (divers droite) Adib Ben Feddoul (divers droite), Fabien Ruet (PS/LREM), Robert Dubois (RN), Julie Téjérizo (divers gauche) et Hélène Gauthier (SE).