Municipales Besançon : le maire sortant Jean-Louis Fousseret (LREM) refuse de dire pour qui il votera dimanche

Le maire sortant de Besançon Jean-Louis Fousseret (LREM) annonce dans un communiqué qu'il ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour et qu'il ne dira pas non plus pour qui il votera.

Le maire sortant Jean-Louis Fousseret avait promis qu'il s'exprimerait avant le second tour des municipales, et bien il le fait ce mercredi soir dans un communiqué envoyé aux rédactions, mais pour expliquer qu'il ne donnera ni consigne de vote, ni soutien pour aucun des trois candidats encore en lice, Anne Vignot ( EELV), Ludovic Fagaut ( LR) ou Eric Alauzet ( LREM)

Le maire de Besançon était au premier tour, l'un des colistiers de l'ex référente LREM du Doubs, Alexandra Cordier. Si au second tour son ancienne protégée à elle choisi de rallier Ludovic Fagaut , et bien le maire qui dans ce communiqué rappelle "qu'il est un homme de gauche, de centre gauche" ne va pas jusqu'à soutenir son ex opposant de droite au conseil municipal Ludovic Fagaut

Il ne soutient pas non plus son adjointe écologiste Anne Vignot, pas plus que le candidat officiel de son parti LREM : Eric Alauzet.

Voici l'intégralité de son communiqué :

"Je suis un homme libre et c’est en homme libre que je vais quitter la mairie de Besançon le 3 juillet prochain après 37 ans de vie municipale, dont 19 comme Maire. Je me suis engagé en politique en 1975 auprès de Robert SCHWINT et toujours au département, à la ville, à la communauté urbaine ou à l’assemblée nationale ce qui m’a guidé c’était l’intérêt général des bisontines et des bisontins.

Je suis fier d’avoir ainsi pu consacrer une partie de ma vie à l’action municipale, d’avoir pu accompagner les plus fragiles, et en même temps travailler avec les forces vives de notre territoire pour maintenir un fort développement économique et assurer le rayonnement de Besançon malgré toutes les difficultés rencontrées pendant ces 20 dernières années. Parce que c’était mon devoir, j’ai assuré au-delà de la durée prévue de mon mandat la gestion, heure par heure, avec M. le Préfet, de cette terrible crise sanitaire du Covid 19 que nous sommes encore en train de traverser avec un seul objectif être toujours présent et agir pour nos concitoyens.

Je savais qu’en choisissant cet engagement municipal, je ne choisissais pas la facilité et je remercie les Bisontines et les Bisontins pour leur fidélité et leur confiance qui nous unissent depuis 19 ans. Au cours de toutes ces années, j’ai toujours recherché le consensus pensant que à gauche comme à droite comme au centre il y avait des idées à défendre et à appliquer si elles étaient au-delà de toute idéologie destinée à satisfaire cet intérêt général qui a été le fil rouge de mon action.

C’est d’ailleurs cette vision des choses qui m’a fait m’engager auprès d’Emmanuel MACRON en avril 2016. Ce n’était à cette époque pas un choix opportuniste mais un choix d’un homme libre qui n’est pas un automate.Je suis, vous le savez, un homme de gauche, de centre gauche, un homme d’ouverture qui veut aller au-delà des partis et des clivages politiques.

Dans cette logique, je ne soutiendrai donc aucun candidat en particulier.

Je pense que le temps des maires directeur de conscience est terminé. Je voterai en mon âme et conscience pour le ou la meilleur-e- des candidat-e-s. Il ne m’appartient pas de vouloir influencer le vote des bisontines et des bisontins qui doit rester un vote d’engagement à des idées, d’adhésion à un projet et un vote de liberté.

Cette liberté qui est le fondement même de notre République. Cette liberté que j’ai toujours respectée pour être le maire de TOUS les bisontins.

Jean-Louis FOUSSERET"