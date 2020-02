Municipales: Besançon Verte et Solidaire dévoile les 57 noms de sa liste

La liste "Besançon Verte et Solidaire" pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars a présenté ce lundi l'intégralité des 57 noms qui la composent. Une liste qui se veut citoyenne et riche de sa diversité.