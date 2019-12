Municipales Biarritz: Nathalie Motsch (UDI) et Jacques-André Schneck ont trouvé une synthèse

Biarritz, France

A Biarritz, où on s'y connait en marée, la vague inflationniste des candidats amorce son retrait vers la marée basse. Ce mercredi 18 décembre, Jacques-André Schneck a annoncé qu'il rejoignait le mouvement lancé par Nathalie Motsch (UDI). Le candidat ex-Les Républicains (LR) et adhérent La République en Marche (LREM) explique que "je rejoins la candidate qui me parait la plus digne de devenir maire de Biarritz. Nous nous sommes rencontrés sur les projets pour Biarritz. Je ne procède pas à un ralliement : nous avons opéré une véritable synthèse" affirme-t-il. La seule voie possible pour lui, c'est l'union d'un maximum de listes "nous ouvrons une voie à un possible rassemblement. Ce sera le choix gagnant en dehors l'éventuelle bipolarisation qui se dessine". ajoute-t-il en faisant allusion à la liste du maire sortant, et celle qui sera emmenée par le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume.

Nathalie Motsch est soutenue par l'UDI © Radio France - Bixente Vrignon

Nathalie Motsch se déclare "très heureuse d'avoir pu conquérir Jacques-André Schneck. Il y avait une très grosse offre politique, donc une très grosse compétition parce qu'il y a beaucoup de listes. Je ne me suis pas engagée sur des postes ou des délégations" précise aussi l'élue biarrotte qui travaille à rallier d'autres soutiens dans les prochains jours.

