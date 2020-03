Municipales : "Bordeaux est une terre de mission" pour Bruno Paluteau, le candidat du Rassemblement national

Le candidat du Rassemblement National pour les municipales à Bordeaux était l'invité de France Bleu Gironde lundi 2 mars 2020. Bruno Paluteau se positionne commune une alternative "patriote et souverainiste" au maire sortant Nicolas Florian et détaille quelques points de son programme.

A deux semaines du scrutin, Bruno Paluteau, candidat Rassemblement National à Bordeaux crédité de 5 à 6 % d'intentions de vote selon les derniers sondages était l'invité de France Bleu Gironde. Bruno Paluteau reconnaît un terreau peu propice au RN : "Bordeaux est une terre de mission" mais il ajoute : "Je pense que nous avons un électorat de Nicolas Sarkozy, de François Fillon qui doivent nous rejoindre et qui ne se reconnaissent plus dans la liste de Nicolas Florian." Le candidat leur lance donc un appel en se positionnant comme un candidat "cohérent " selon ses termes et "une alternative politique patriote, souverainiste nationale."

Objectif : la "démétropolisation" de Bordeaux

Dans son programme municipal, le candidat RN promet la "démétropolisation" de Bordeaux, une ville qu'il décrit comme "asphysxiée par les travaux, par la circulation asphyxiée aussi par un certain nombre de crises, notamment les gilets jaunes. Donc on veut la désengorger avec en parallèle la revitalisation des campagnes oubliées" tout en condamnant une "stigmatisation des automobilistes." Pour Bruno Paluteau, cela passerait notamment par des incitations fiscales pour pousser à des entreprise à s'installer hors de Bordeaux, par la création des écoles et des infrastructures dans les périphéries.

Réécoutez l'intégralité de l'interview du candidat aux municipales bordelaises ci-dessous :

A deux semaines des élections municipales, le candidat RN Bruno Paluteau détaille son programme pour Bordeaux Copier

Les candidats aux municipales à Bordeaux :