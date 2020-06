Municipales : "C'est venir soutirer une procuration", elle s'indigne après un appel de "Laval Passionnément"

Le second tour des municipales à Laval doit départager Didier Pillon et Florian Bercault ce 28 juin.

Une Lavalloise a contacté France Bleu Mayenne, elle était là quand son papa, lui aussi à Laval, a reçu un appel ce samedi 20 juin. L'un des membres de l'équipe de Didier Pillon, en course pour les municipales lui a téléphoné pour savoir s'il comptait voter ce dimanche 28 juin.

Amandine explique que cet homme a ensuite demandé à son père s'il comptait plutôt faire une procuration, et c'est là que cela coince pour la jeune femme :

Apparemment, il suffisait qu'il passe chez lui pour qu'une procuration soit établie. Il n'était pas du tout question que mon père se rende à la Préfecture par exemple. Ce sont eux qui se déplaçaient jusqu'à mon père. Ce genre de pratiques sur des personnes vulnérables, influençables, cela peut devenir problématique. C'est venir quand même soutirer une procuration, ça y ressemble.

Une version totalement contredite par la tête de liste de la droite et du centre, Didier Pillon. Ce n'est pas du tout la méthode de "Laval Passionnément" selon lui :

La personne a mal compris. La question est de dire : "Est-ce-que vous voulez que l'on vous aide à faire procuration ?". Si la personne répond oui, dans ce cas-là, on lui demande si elle souhaite que l'on vienne la chercher pour l'emmener au commissariat pour faire cette procuration. Cela se fait, comme cela se fait aussi d'emmener les gens le jour du vote. Là, c'est exactement la même chose parce que le système de procuration est suffisamment rigide et précis pour qu'on emmène les personnes faire procuration.

Ces procurations sont en tout cas simplifiées pour ce second tour. Des permanences sont mises en place par la préfecture de la Mayenne à partir de ce lundi 22 juin, dans les hôpitaux de Laval et Mayenne, à la gare et à la préfecture de Laval.

Les deux candidats à la mairie de Laval, Didier Pillon et Florian Bercault se retrouvent pour un débat sur l'antenne de France Bleu Mayenne ce lundi 22 juin, de 18 heures à 19 heures. C'est aussi à suivre en direct sur la page Facebook de France Bleu Mayenne.