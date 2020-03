Municipales : ce qu'il faut retenir du premier tour dans les Côtes-d'Armor

Moins important que dans les autres départements bretons, pour ce premier tour des élections municipales, l'abstention pointait tout de même à 52,6% au dernier décompte de 17h dans le département des Côtes-d'Armor.

Coup de tonnerre à Paimpol

Il faut d'abord retenir la réélection facile, dès le premier tour à Dinan, de Didier Lechien. Le maire sortant obtient 66 % des voix. A Loudéac Bruno Le Bescault obtient un plébiscite avec plus de 62 % des suffrages. A Paimpol, c'est un coup de tonnerre. Il n'y aura pas de troisième mandat pour Jean-Yves de Chaise battu de 21 voix par la conseillère régionale socialiste Fanny Chappé. Un recours sera certainement déposé.

A Saint-Brieuc, ce n'était pas arrivé depuis très longtemps, la gauche arrive en tête avec Hervé Guihard (31,8%) qui bénéficie de la désunion au centre. Les listes de Richard Rouxel et Corentin Poilbout sont en effet au coude-à-coude derrière lui. Elles pourraient se rapprocher au second tour. L'abstention a été très forte : plus de 62 % dans la capitale briochine. Il faut ajouter que le Rassemblement National perd son unique siège au conseil municipal.

Trois listes à Lamballe pour le second tour

A Lamballe trois listes se maintiennent mais celle de gauche, menée par Philippe Hercouët, héritier du maire sortant Loïc Cauret, semble en meilleure position pour l'emporter au second tour. N'oublions pas la petite commune de Saint-Potan près de Dinan où nous avons suivi les coulisses de la campagne. Toute les candidats de l'unique liste sont élus avec des scores de 89 à 94%.