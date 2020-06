Municipales : ce sera une triangulaire à Brest

Le maire sortant de Brest François Cuillandre et l'écologiste Ronan Pichon sont finalement parvenus à un accord de fusion en vue du second tour des municipales. La nouvelle liste de gauche sera nettement favorite le 28 juin, face à Bernadette Malgorn (DVD) et Marc Coatanéa (LREM).

Il n'y aura pas de quadrangulaire au second tour des élections municipales à Brest le dimanche 28 juin. A quelques minutes de l'heure limite du dépôt des listes en sous-préfecture ce mardi, le PS et les Verts ont trouvé un accord pour fusionner. "Ca a été long, très long" souffle l'un des protagonistes de ces âpres tractations.

Aucun détail n'a filtré sur la nature de cette alliance, qui serait très largement favorable à François Cuillandre (26,53% des voix au premier tour). Elle sera dévoilée mercredi matin lors d'une conférence de presse.

Cuillandre dans un fauteuil ?

Arrivé troisième le 15 mars avec 15,73%, Ronan Pichon (EELV, Generation.s et UDB) a préféré se rallier au maire sortant pour éviter de risquer de faire perdre la gauche. Sur le plan arithmétique, la nouvelle liste Cuillandre pèse donc plus de 42% des suffrages. Sur le papier, le socialiste semble tout près d'un quatrième mandat. Sauf que le second tour aura lieu trois mois et demi après le premier, une éternité en politique, d'autant que l'impact de la crise du coronavirus sur les électeurs est encore très incertain. "Il n'y aura pas de reports de voix automatiques", prédit un stratège d'une liste concurrente.

De leur côté, Bernadette Malgorn (divers droite, 18,87%) et Marc Coatanéa (LREM, 12,59%) ont discuté jusqu'au week-end de Pentecôte, des échanges simplement qualifiés de "républicains" : il n'y a pas eu le début d'une négociation, chacun souhaitant se maintenir jusqu'au bout.