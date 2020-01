Municipales : cette agence poitevine qui aide les candidats à faire campagne

Rose-marie Bertaud, candidate à Vivonne, entourée de Xavier Posson et Laurent Franchineau, respectivement chargé de développement et PDG de Cap Municipales.

Poitiers, France

A un mois et demi du premier tour des élections municipales, les boîtes aux lettres commencent à déborder de professions de foi. Des déclarations de candidature qui ne sont pas toujours rédigées par les seuls candidats. La société de communication Cap Municipales se présente comme un couteau suisse à l'adresse notamment des novices en politique afin de les aider dans la confection de leurs affiches, bulletins de vote ou encore site internet.

"On doit présenter des documents qui soient lisibles avec des photos qui soient jolies, et je n'ai pas d'imprimante chez moi" (une candidate aux élections municipales)

"On part d'une feuille blanche et on créé une charte graphique avec un logo qui va se décliner sur des professions de foi, le bulletin de vote, l'affiche dont le format est réglementé au millimètre près, il y a aussi le site internet et les réseaux sociaux, détaille Laurent Franchineau, le directeur de l'agence Cap Municipales. Certains candidats novices ne savent pas comment rédiger, nous avons un groupe de rédacteurs qui peuvent les accompagner et ça va même plus loin : on peut les aider à coacher une réunion et à s'exprimer en public quand ils vont faire du porte-à-porte."

Site internet Cap Municipales -

Sur les 26 candidats accompagnés par Cap Municipales, deux tiers sont des novices en politique. Et dans leur majorité, ces derniers préfèrent ne pas afficher de logo voire même de couleur politique sur leurs documents de campagne. "On a des candidats qui nous disent, si on va sur du orange, ça va peut-être faire penser à tel parti politique, si on va sur du vert, c'est pareil, et moi je préfère ne pas afficher de couleur car j'ai des gens de tous partis dans mon équipe", explique Laurent Franchineau, patron de l'agence Cap Municipales.

Les tarifs moyens de Cap Municipales varient, de 265 euros pour la création d'une affiche de campagne, à 485 euros pour la relecture et mise en page d'une profession de foi, et jusqu'à 1.075 euros (HT) pour la formule numérique complète comprenant notamment l'achat d'un domaine et d'un site internet, ainsi qu'une formation aux réseaux sociaux. Dans les communes de 9.000 habitants et plus, les candidats peuvent solliciter le remboursement par l'Etat d'une partie de ces montants au titre des frais de campagne.