Municipales : Christian Jacob, le président de LR, laboure le terrain dans le Puy-de-Dôme

Beaumont, France

Devant une soixantaine de militants, le président des Républicains égrène les sujets de débat, tape également sur le gouvernement, la réforme des retraites...mais aussi les élections municipales. Il a répondu favorablement à l'invitation d'un ancien fidèle de Nicolas Sarkozy, comme lui, Brice Hortefeux, président de la Fédération des Républicains dans le Puy-de-Dôme.

Brice Hortefeux a rendu hommage à Jean Albisetti, maire de Gerzat, qui ne se représente pas en mars prochain © Radio France - Mickaël Chailloux

"Notre parti est un parti des territoires. Notre ancrage est sur le terrain. C'est à partir de là qu'on pourra reconstruire et gagner de nouveaux combats" explique le président Christian Jacob. Il en a profité pour soutenir officiellement, ce qui n'est pas une surprise, Jean-Pierre Brenas, candidat à la mairie de Clermont-Ferrand.

Un hommage au maire de Gerzat

Le dentiste, candidat à nouveau face à Olivier Bianchi, s'en félicite. "C'est encourageant. Mais au-delà de cela, je discute avec Michel Fanget et le MODEM pour rassembler toutes les formations de la droite et du centre".

Christian Jacob, star d'un jour, a aussi remis deux médailles à deux militants de longue date. Il a aussi remis cette distinction à un autre chiraquien pur jus, le maire de Gerzat et ancien responsable local du RPR, Jean Albisetti. "Je suis honoré et ému, racontait l'édile puydomois. Je ne le connaissais pas vraiment, mais Christian Jacob est vraiment le président de parti qu'il nous faut" conclut celui qui, lors de la bataille entre Chirac et Balladur, s'était exilé en Corrèze près des terres de l'ancien président.