Municipales - Christophe Arfeuillère en très bonne voie à Ussel, un camouflet pour Françoise Béziat

A Ussel, le maire sortant LR Christophe Arfeuillère est arrivé très largement en tête au premier tour des élections municipales, devant le candidat de gauche Pierrick Cronnier. Il se place surtout très loin devant son ancienne première adjointe Françoise Béziat qui, après avoir quitté la mairie il y a tout juste un an suite à des désaccords avec lui, avait décidé de lancer sa propre liste pour un premier tour avec trois listes soumises aux votes.

Pari perdu pour Françoise Béziat qui se retire

Françoise Béziat a perdu son pari. La conseillère régionale LR n'a recueilli qu'un peu plus de 15% des suffrages (15,33%). Ce dimanche soir, elle a du mal a accusé le coup. " J'ai toujours pensé que, au premier tour, on élimine quelqu'un " soupire-t-elle, " c'est moi et, si c'est moi, c'est que je n'ai pas convaincu les électeurs. Je dois avoir quelque chose de moins que les autres ". Avec un tel score, elle annonce se retirer de la compétition et ne donner aucune consigne de vote pour la suite.

Christophe Arfeuillère conforté

A l'inverse, Christophe Arfeuillère (48,23%) sort grand vainqueur de son duel avec son ancienne première adjointe. Il sort grand vainqueur tout simplement, car il frôle la réélection dès le premier tour d'une soixante de voix près sur fond, comme ailleurs, d'importante abstention liée au coronavirus. " C'est le résultat d'un travail accompli depuis six ans " estime-t-il, " je pense que les Ussellois ont voté pour un maire qui a fait du travail, disponible, à l'écoute, ils adhèrent au projet que je veux mener pour la ville ". Le second tout devrait être une formalité pour sa liste. Son désormais unique concurrent de gauche Pierrick Cronnier (36,45%) paraît loin pour pouvoir l'inquiéter.