Municipales d'Ajaccio : Jean-André Miniconi veut une campagne propre... et de l'éthique

C'est un baptême du feu pour Jean-André Miniconi, une première en politique pour le chef d'entreprise ajaccien, président de la CG PME et ancien président de la CCI de Corse-du-Sud. Il avait démissionné en mars 2017, avec une partie de son équipe, dénonçant des pressions, voire des menaces. Une enquête préliminaire sera ouverte, puis classée sans suite quelques mois plus tard.

il y a des coïncidences fâcheuses

Quoi qu'il en soit peu après avoir déclaré sa candidature à la Maison Carrée, au cœur de l'été, les locaux de sa concession automobile seront la cible d'incendies criminels. Faut-il y voir un lien de cause à effet ??? "Moi je ne peux pas le prouver, répond Jean-André Miniconi. Je sais simplement que depuis 40 ans nous n'avons jamais été victime d'aucun incendie. Et bizarrement, depuis que je me suis déclaré nous avons eu un incendie et une tentative. Une personne a été arrêtée, il y aura un procès très rapidement, j'ai confiance en la justice (...) mais je dis, il y a des coïncidences fâcheuses".

Si je sens que des personnes ne partagent pas ma charte (d'éthique), je dirai non, tout simplement

Autre sujet abordé : le soutien de Femu a Corsica... et l'éventualité d'une alliance au second tour avec la liste PNC-Corsica Libera. Le leader de la liste Aiacciu Pè Tutti n'écarte rien, mais insiste sur la nécessité d'une éthique irréprochable. "Il n'y a pas de porte fermée, on pourra toujours parler, mais le projet compte et surtout notre charte d'éthique (...) Si je sens que des personnes ne partagent pas ma charte, je dirai non, tout simplement (...) Moi je veux être sûr des personnes qui m'accompagnent".

Sur la campagne à proprement parler, Jean-André Miniconi veut une campagne propre. Pas d'attaques contre le maire sortant, mais contre son bilan. Un bilan qu'il juge très mauvais : "Une ville qui est en train de mourir, une ville asphyxiée".

Jean-André Miniconi propose la création d'un parking aux Phares et Balises, et de revoir le PLU de la ville s'il est élu.

