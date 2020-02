Municipales dans l'Hérault : Face aux agglos, quels pouvoirs restent aux maires ?

Nombre de maires de petites communes critiquent la "tutelle" exercée par les grandes villes à travers les agglomérations et métropoles

C'est un mot barbare mais qui pèse lourd dans notre quotidien : l'intercommunalité, ces regroupements de communes souvent pointés du doigt par les petits maires qui les accusent de les dépouiller de leur compétences. Ces élus locaux se plaignent que leur mairie soit devenue coquille vide face aux métropoles et agglomérations. Alors quel pouvoir leur reste-t-il?

Le maire, gentil organisateur?

A cette question, Christian Bilhac président de l'association des maires de l'Hérault répond "la proximité". "Mais attention un maire n'est pas un président de comité des fêtes : s'il n'est là que pour le repas des anciens et pour déposer la gerbe au monument aux morts, c'est pas un rôle de maire mais d'animateur. De gentil organisateur comme on disait au Club Med. Le maire est là pour construire l'avenir de sa commune."

Il n'en démord pas, on est allé trop loin dans le transfert des compétences : "Il faut rééquilibrer le système actuel, arrêter de rendre les compétences obligatoires par la loi". En clair, laisser plus de souplesse aux élus locaux.

L'interco, cible idéale

L'intercommunalité est facilement accusée de tous les maux. D'autant plus que les dernières réformes ont trop souvent débouché sur des mariages forcés. "Avant on se mariait entre communes proches, explique François Kraus, directeur du pôle politique de l'Ifop. Aujourd'hui la carte est imposée par les préfets."

"Il y a une certaine insatisfaction à faire partie de grands ensembles où les communes n'ont pas forcément de liens entre elles, ce qui dilue le sentiment d'appartenance locale. Ce qui pose problème quand on n'est pas d'accord sur l'utilisation des moyens et des ressources fiscales" conclut François Kraus, qui a dirigé plusieurs études sur "Les Français et l'intercommunalité".

Une histoire de génération

Mais n'y a-t-il pas aussi une querelle des anciens contre les modernes? En effet les plus jeunes maires s'accommodent mieux de ces regroupements. A l'image de Jean-Luc Bergeon, 57 ans, qui achève son troisième mandat de maire de Saint-Christol. Lui qui a toujours connu l'intercommunalité, y voit "un échelon incontournable".

"Pour ceux qui ont bâti des villages pendant des décennies, c'est difficile de se dire qu'ils perdent la compétence sur l'urbanisme, de l'eau, de l'assainissement. Mais on ne peut pas tous avoir une école ou des équipements sportifs, mais on peut _partager_. Si les lignes ont bougé, le maire doit bouger aussi".

Ce n'est sans doute pas un hasard si Jean-Luc Bergeon est aujourd'hui à la tête de la commune d’Entrevignes, issue de la fusion entre Saint-Christol et Veyrargues. Seule commune nouvelle de l’Hérault. Ailleurs les projets de rapprochement ont capoté, ce qui en dit long sur les réticences des maires à repenser l’échelle de leur gouvernance.

Un aperçu des compétences de la Métropole - Montpellier Métropole

Le Quizz "Interco"

Comment fonctionnent-elles ces "interco" ? Quelles sont leurs compétences ? Savez-vous de laquelle vous dépendez ?

>Combien de structures intercommunales dans l'hérault ?

17. La métropole de Montpellier, qui concerne 4 Héraultais sur 10. Puis les 4 agglomérations : Sète et Béziers qui dépassent les 120.000 hab, puis Agde et Mauguio. Enfin, les 12 communautés de communes, de tailles très différentes. Comptez en moyenne 26.000 habitants .

>Définition de l'intercommunalité ?

Définition Insee : l'intercommunalité permet aux communes de se regrouper au sein d'un établissement public soit pour assurer certaines prestations (ramassage des ordures ménagères, assainissement, transports urbains...), soit pour élaborer de véritables projets de développement économique, d'aménagement ou d'urbanisme.