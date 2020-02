Municipales dans l'Hérault : pourquoi y a t-il si peu de femmes maires?

Tous les lundis on s’intéresse aux élections municipales des 15 et 22 mars prochain. Dans l'Hérault, il y a 342 communes donc autant de maires à élire. On peut parier sans risque que les femmes élues ne seront pas très nombreuses lors de ce nouveau scrutin.

Hérault, France

Certes, la maire de la plus grande ville de France , Paris est une femme. Montpellier 7ème ville du pays a été dirigée par Hélène Mandroux pendant 10 ans de 2004 à 2014 mais si l'on regarde les chiffres, il n'y a pas photos, les femmes sont très largement minoritaires à la tête des communes. Dans les années 60, elles ne représentaient que 1% des maires c'est mieux aujourd'hui mais on est encore très loin de la parité. Au 1er janv 2019, 16,9 % des maires étaient des femmes, un peu moins dans l'Hérault 14 %.

Une question de tempérament ?

Isabelle Guiraud maire de Saint-Jean-de- Védas, la plus grande commune du département (environ 10 000 habitants) dirigée par une femme, le déplore mais n'est pas très étonnée. _"_C'est difficile de concilier sa vie de femme au foyer et sa fonction de maire. On est toujours la ménagère quinquagénaire qui doit tenir sa maison. Personnellement j'ai du arrêté mon métier d'expert comptable" explique t-elle.

Isabelle Guiraud maire de Saint-Jean-de-Védas, regrettez-vous la sous représentation des femmes ? Copier

Pourtant les femmes sont aussi compétentes que les hommes pour s'occuper des affaires municipales même des dossiers techniques. "Il faut croire que le milieu politique les effraie, question de tempérament aussi" selon Christian Bilhac président de l'association des maires de l'Hérault. Finalement c'est un peu comme dans les entreprises, les hommes se mettent plus naturellement en avant, les femmes elles ont tendance a s'autocensurer, se demander si elles sont capables.

Jackie Galabrun-Boulbes est élue a Saint Drézery ( un peu moins de 3000 habitants) depuis deux mandats. Elle est aussi 1ère vice présidente de la métropole de Montpellier. Elle admet se sentir parfois obligé d'en faire plus parce qu'elle est une femme "par exemple lorsque je remplace Philippe Saurel à la métropole, _je travaille davantage mes discours pour montrer que je suis à la hauteur_" précise t-elle.

Jackie Galabrun-Boulbes maire de Saint-Drézéry et 1ère vice présidente de la métropole de Montpellier, la parité pour les petites communes vous en dites quoi ? Copier

La loi pour tendre vers la parité

Pour imposer les femmes dans les conseils municipaux il a fallu en passer par la loi. La loi de 2013 pour la parité sur les listes électorales dans toutes les communes de plus de 1000 habitants. Mais pour permettre un réel partage du pouvoir une proposition de loi a été déposée a l’Assemblée nationale l'année dernière. Les députés ont choisi d'abaisser le seuil aux communes de plus de 500 habitants. La mesure, s'appliquera à compter des élections municipales de 2026. Ce n'est pas une bonne idée estime Jackie Galabrun-Boulbes " c'est à cause de cela que de plus en plus de petites communes ne proposent qu'une seule liste aux municipales".

Actuellement la part des femmes dans les conseils municipaux est de 40 %. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, où la parité sur les listes n'est pas encore obligatoire, cette proportion tombe à 34,5 %.