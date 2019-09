Municipales dans l'Hérault : le Rassemblement National dévoile ses candidats

Hérault, France

Le Rassemblement National a présenté aujourd'hui ses candidats pour les municipales de mars prochain dans l'Hérault.Le parti de Marine Le Pen compte présenter une vingtaine de candidats dont deux femmes. A ce jour, 14 têtes de liste sont annoncées mais d'autres le seront dans les prochains jours notamment à Sète.

Des candidats triés sur le volet

"Ce ne sont pas des listes du RN mais soutenues par le RN, il y a une volonté d'ouverture et d'union avec d'autres partis" insiste le délégué départemental du mouvement Jean-Louis Cousin lui même candidat à Agde. Par ailleurs ajoute t-il "nous avons moins de candidats qu'il y a six ans car nous avons préféré la qualité à la quantité. _Nous avons même refusé des candidats qui ne répondaient pas aux critères_. Ceux qui se présentent ont un potentiel pour gagner, ils sont à la hauteur de la tâche qu'on va leur demander".

Jean-Louis Cousin délégué départemental de la fédération du Rassemblement National de l'Hérault explique pourquoi il y a moins de candidats RN que d'habitude Copier

A Montpellier, le candidat veut dépasser les 15%

Olaf Rokvam sera le candidat à Montpellier. Ce père de 7 enfants, grand père de 6 petits enfants, est courtier en assurances et crédits. Il a participé à la campagne des législatives de France Jamet. Il a bien conscience que Montpellier n'est pas la ville la plus favorable à son parti et espère obtenir entre 15 et 20 % des voix au 1er tour ( Le sondage BVA pour La Tribune et Public/Sénat le crédite d'environ 10 points).

Olaf Rokvam candidat RN à Montpellier sait que la tâche est difficile Copier

Dans l'Hérault, le Rassemblement National espère l'emporter dans cinq communes. A Béziers, le parti ne présente aucun candidat, il soutient Robert Ménard le maire sortant.