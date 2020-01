Municipales dans l'Hérault : où sont les gilets jaunes dans la campagne électorale ?

Hérault, France

Mouvement hors parti, anti-système, les actions des gilets jaunes ont rythmé la vie du pays pendant plus d'un an, mais quelle place vont-ils trouver à présent dans ces élections municipales ? Il n'y aura, certes pas de liste estampillée "gilets jaunes" dans l'Hérault, en revanche une partie des militants comptent bien faire entendre la voix des ronds-points dans les urnes en mars prochain, et peser sur les débats.

Démarché par LFI et le RN

Plusieurs partis traditionnels ont tenté une récupération du mouvement, en proposant à des figures d'intégrer leur liste. C’est le cas d’Yvan Borysewic, gilet jaune de la première heure, gravement blessé au visage par un tir de LBD à Montpellier il y a un an. "On est venu me démarcher: la France Insoumise et le Rassemblement National, deux opposés..."

Refus catégorique de sa part. "Ils essaient de profiter du mouvement et des revendications pour les inclure dans leur programme. Je combats ce système politique. Je ne me vois pas intégrer un groupe pour essayer de faire changer les choses. Je n'y crois pas."

"Ce n'est pas un mouvement qui produit de la représentation"

Le mouvement est-il compatible dans ce cas avec les élections traditionnelles, même locales ? La réponse du politologue Emmanuel Négrier sur ce point est clair : c’est non, pas en l’état. "Ce n'est pas un mouvement qui produit de la représentation. Les gilets jaunes ont en général dézingué le moindre représentant qui se réclamait d'eux. Il peut y avoir des légitimités locales. Mais je ne crois pas que des listes GJ à l'échelle d'une commune de 3.000 habitants ait un sens".

Comment être entendus sans se fourvoyer ?

Ce qui ne veut pas dire que leur voix est absente du débat. Une partie des militants qui acceptent de composer avec le système en place, ont engagé une réflexion en profondeur... "Ces gens, on va les retrouver, mais sous une forme inattendue, explique Christophe Chapuis, l’un des coordinateurs du mouvement à Montpellier. Ils vont se rapprocher de listes citoyennes pour porter leurs idées."

Et quel avenir pour l'autre partie, celle qui se refuse au jeu politique ? "Eux vont plutôt faire du contrôle citoyen, explique-t-il. Ce serait un piège de vouloir unifier des listes. On n'est pas là pour faire émerger des personnalités, mais pour des solutions au quotidien." Lui-même revendique son abstentionnisme, mais se refuse à être dépossédé du débat républicain.