Après la période de confinement due à la crise du coronavirus, le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin, plus de trois mois après le premier tour du 15 mars. il se déroulera dans 71 communes de l'Yonne et 24 communes dans la Nièvre. Découvrez-en la liste ci-dessous.

Municipales dans l'Yonne et la Nièvre : où devra-t-on voter au second tour ?

Le second tour des municipales se déroulera le 28 juin dans l'Yonne, plus de trois mois après le premier tour du 15 mars, dans un contexte de crise sanitaire du coronavirus. Le taux de participation du scrutin au printemps s'élevait à 49,50% pour le département de l'Yonne, et à 53,71% pour le département de la Nièvre. Dans l'Yonne, les électeurs sont appelés à voter dans 72 communes sur 453 (soit 17% des communes) au second tour et dans la Nièvre dans 14 communes sur 309 (soit 11% des communes).

Au premier tour le 15 mars 2020 dans l'Yonne et la Nièvre

Dans l'Yonne, à Auxerre, la liste divers droite menée par Crescent Marault (LR) était arrivée en tête avec 37,25%. À Sens, la maire sortante (LR) Marie-Louise Fort est arrivée en tête avec 39,16%. À Migennes, le maire sortant François Boucher (LR) a été réelu dès le premier tour avec 50,99%. À à Tonnerre, c'est Cédric Clech qui a été élu en obtenant 61,74%. À Joigny, Nicolas Soret a élu au premier tour avec un score de 55,07%. À Villeneuve-sur-Yonne, c'est la liste menée par Cyril Boulleaux (divers gauche) qui est arrivée en tête avec 36,21%.

Dans la Nièvre, à Nevers, Denis Thuriot, maire sortant, a été réelu dès le premier tour avec 51,23% des suffrages exprimés. À Decize, Justine Guyot a été réélue avec 69,07%. À Clamecy, Nicolas Bourdoune a été élu avec 57,25%. À Imphy, 54,8% l'a emporté avec 54,8%, à Decize c'est Justine Guyot qui a été élue avec 69,07%, comme Maryse Peltier à Corbigny avec 61%. Il reste à voter à Cosne-Cours-sur-Loire où Michel Veneau, le maire sortant est arrivé en tête avec 34,89%. À La Charité-sur-Loire, Henri Valès, le sortant était en tête avec 47,39%. À Varennes-Vauzelles, Olivier Sicot est arrivé en tête avec 41,02%.

Les 72 communes de l'Yonne où se déroulera un second tour

Aisy-Sur-Armançon

Angely

Annay-la-Côte (pas de candidat au premier tour)

Annoux

Arthonnay

Asnières-sous-Bois

Asquins

Auxerre

Avallon

Bazarnes

Beaumont

Beauvilliers

Béon

Béru

Carisey

Chamoux

Champigny

Charmoy

Charny-Orée-de-Puisaye

Châtel-Censoir

Châtel-Gérard

Coutarnoux

Crain

Cruzy-le-Châtel

Dollot

Egleny

Etais-la-Sauvin

Fournaudin

Fouronnes

Fulvy

Givry

Gland

Jully

La Ferté-Loupière

Les Hauts-de-Forterre

Lignorelles

Lucy-le-Bois

Méré

Môlay

Monéteau

Montréal

Mont-Saint-Sulpice

Nitry

Ouanne

Pacy-sur-Armançon

Perceneige

Percey

Pisy

Précy-sur-Vrin

Ravières

Saint-André-en-Terre-Plaine (pas de candidat au premier tour)

Saint-Brancher

Sainte-Colombe

Sainte-Pallaye

Sainte-Vertu

Saint-Julien-du-Sault

Saint-Léger-Vauban

Saint-Martin-du-Tertre

Saint-Maurice-le-Vieil

Saligny

Savigny-en-Terre-Plaine

Sennevoy-le-Haut

Sens

Sougères-en-Puisaye

Thorey

Thorigny-sur-Oreuse

Thory

Vassy-sous-Pisy

Vézannes

Villeneuve-les-Genêts

Villeneuve-sur-Yonne

Voutenay-sur-Cure

Les 34 communes de la Nièvre où se déroulera un second tour

Alluy

Arquian

Biches

Chevannes-Changy

Ciez

Corvol-l'Orgueilleux

Cosne-Cours-sur-Loire

Cossaye

Dampierre-sous-Bouhy

Entrains-sur-Nohain

Fertrève

Germigny-sur-Loire

La Charité-sur-Loire

Limanton

Lucenay-lès-Aix

Marigny-l'Eglise

Marigny-sur-Yonne

Maux

Metz-le-Comte

Montaron

Montenoison

Montreuillon

Myennes

Prémery

Raveau

Saint-Benin-des-Bois

Saint-Brisson

Saint-Parize-en-Viry

Saint-Pierre-du-Mont

Saxi-Bourdon

Sougy-sur-Loire

Ternant

Trucy-l'Orgueilleux

Varennes-Vauzelles

Retrouvez les résultats du premier tour

Pour rappel, dans les communes de plus de 1000 habitants, l'élection est jouée au premier tour quand une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il faut de plus que le nombre de votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.