Municipales dans l'Yonne : pas de Rassemblement National à Auxerre, deux communes sans candidat

On connaît désormais toutes les listes qui seront en lice pour le premier tour des élections municipales dans les communes de l'Yonne. Annonce de la préfecture ce vendredi 28 février au soir. On dénombre 150 listes dans les communes de plus de 1 000 habitants, et 351 listes dans celles de moins de 1 000 habitants.

Le Rassemblement National absent à Auxerre

Premier élément marquant, il n'y aura pas de liste du Rassemblement National pour les municipales à Auxerre. Six listes seront donc candidates dans la préfecture de l'Yonne.

Il n'y aura également qu'une seule liste à Saint-Florentin et Toucy.

Deux communes sans aucun candidat

A noter également que deux communes n'ont pas du tout de candidat. Il s'agit d'Annay-la-Côte (348 habitants) et de Saint-André-en-Terre-Plaine (159 habitants). Dans ce cas, le Code général des collectivités territoriales stipule que le premier tour est annulé. Si aucune liste ne se déclare dans l'entre-deux tours, il en va de même pour le deuxième scrutin.

10 communes de moins de 1000 habitants n'ont pas le nombre de candidats suffisants. Parmi elles : Béru, Egleny ou Méré.