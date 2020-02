Municipales dans l'Yonne : Une seule liste à Saint-Florentin

Sauf surprise de dernière minute, le divers droite Yves Delot sera l'unique prétendant au fauteuil de maire de Saint Florentin, ce qui l'embête bien d'ailleurs explique t-il : " je n'aime pas quand c'est trop facile mais _ça ne va pas m'empêcher de continuer_. Nous on sait ce qu'on veut.

Il faut trouver un leader

"Je ne sais pas pourquoi il n' y a pas de liste en face, poursuit Yves Delot, ils se disent peut-être que ce n'est pas la peine d'y aller parce qu’ils perdraient, je ne sais pas si c'est çà mais c'est dommage. Tout ce qu'on fait, on ne le fait pas seul, encore faut-il trouver le leader qui veuille bien mouiller la chemise.".

Pourtant, en 2008 et en 2014, il y en a eu, des opposants. Notamment ,Madeleine Raillard. Mais après 12 ans sur les bancs de l'opposition, la florentinoise s'arrête. : " notre liste s'est constituée en 2008 et 2014 avec _de jeunes retraités dynamiques_. 14 ans après la majorité a passé les 70 ans ou a déménagé . La place est maintenant aux gens qui tiendraient le choc."

Une absence de bataille électorale regrettée par les habitants

Mais ça ne se bouscule pas, chez les jeunes générations. Et dans les rues de Saint Florentin, les habitants avouent le regretter et mettent cette absence de bataille électorale sur le compte d'une certaine lassitude voire d'un découragement : " _les jeunes ne s'investissent plus_, il n' y a plus de bénévolat, être conseiller dans une commune c'est du bénévolat. Une seule liste c'est dommage, il en faudrait une autre pour mettre un peu de piquant. Aujourd'hui plus personne ne veut se fourrer là dedans. Il y aussi l' administrations de plus en plus tatillonne et le citoyen de plus en plus procédurier."

En 2014, la liste portée par Yves Delot avait fini largement en tête avec 62% des votes.

Les attentes de florentinois

Nous avons demandé aux habitants leurs attentes : "il faudrait rénover le marché couvert qui est un atout commercial pour la ville, le marché amène de la clientèle parisienne qui vient le week-end." " Saint-Flo c'est mort il n' y a pas assez de fête. " "Les jeunes s'en vont dans les grandes villes." " On a besoin de commerces de proximité et de vrais restaurants. " Moi je me plaît bien à Saint-Florentin " conclue une habitante.