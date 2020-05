Municipales dans la Drôme et en Ardèche : où devra-t-on voter pour le second tour ?

Après la période de confinement due à la crise du coronavirus, le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin, plus de trois mois après le premier tour du 15 mars. Il se déroulera dans 56 communes de la Drôme et 43 communes de l'Ardèche. Découvrez-en la liste ci-dessous.

Le second tour des municipales se déroulera le 28 juin dans la Drôme et en Ardèche, plus de trois mois après le premier tour du 15 mars, dans un contexte de crise sanitaire du coronavirus. Le taux de participation du scrutin au printemps s'élevait à 46,28% dans la Drôme au premier tour et à 51,22% en Ardèche. Dans la Drôme, les électeurs sont appelés à voter dans 56 communes sur 364 (soit 15% des communes) au second tour et en Ardèche dans 43 communes sur 335 (soit environ 13% des communes).

Au premier tour le 15 mars 2020 dans la Drôme et en Ardèche

Dans la Drôme, à Valence, le maire sortant Nicolas Daragon a été réélu dès le premier tour (59,45%). À Bourg-de-Péage, Nathalie Niéson a aussi été reconduite (82,77%). A Portes-lès-Valence, Geneviève Girard a été réélue avec (56,91%). A Donzère, c'est Marie Fernandez qui a été élue (55,97%). À Saint-Paul-Trois-Châteaux, Jean-Michel Catelinois a été réélu (66,19%). À Loriol-sur-Drôme, Claude Aurias a été réélu (60,12%). À Étoile-sur-Rhône, Françoise Chazal a été reconduite (63,17%). À Tain-l'Hermitage, Xavier Angéli a été réélu avec (66,30%). À Saint-Marcel-lès-Valence, Jean-Michel Valla l'a emporté avec 67,89%. À Grignan, Bruno Durieux a été réélu avec 57,48% des suffrages exprimés. À Buis-les-Baronnies, Sébastien Bernard a été réélu avec (60,61%). À Montélimar, Julien Cornillet (DVD) obtient 34,22% et devance le maire sortant Franck Reynier qui arrive en troisième position.

En Ardèche, à Privas, Michel Valla a été reconduit avec 51,86%. Au Teil, Olivier Péverelli a été réélu (64,1%). Idem dès le premier tour à Saint-Péray avec Jacques Dubay (86,71%), à La Voulte-sur-Rhône avec Bernard Brottes (65,60%). À Bourg-Saint-Andéol, Françoise Gonnet-Tabardel l'emporte (53,69%). À Cruas, Rachel Cotta s'impose avec 57,71 %. À Vallon-Pont-d'Arc, Guy Massot a été élu (54,81%), comme Jean-Claude Flory (56,38%) à Vals-les-Bains. À Aubenas, Jean-Yves Le Meyer (DVD) a obtenu 34,08% au premier tour.

Les 56 communes de la Drôme où se déroulera un second tour

Ballons

Beaufort-sur-Gervanne

Beaumont-lès-Valence

Beaurières

Bourdeaux

Bourg-lès-Valence

Brette

Chabeuil

Chantemerle-lès-Grignan

Cobonne

Colonzelle

Crest

Die

Dieulefit

Espenel

Establet

Eygalayes

Eyroles

Geyssans

Glandage

La Bégude-de-Mazenc

La Chapelle-en-Vercors

La Charce

Lachau

Lesches-en-Diois

Livron-sur-Drôme

Marignac-en-Diois

Menglon

Montauban-sur-l'Ouvèze

Montchenu

Montélimar

Montréal-les-Sources

La Motte-Chalancon

Pierrelatte

Plan-de-Baix

Portes-en-Valdaine

Reilhanette

Rimon-et-Savel

Romans-sur-Isère

Romeyer

Saint-Agnan-en-Vercors

Saint-Bardoux

Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze

Sainte-Jalle

Saint-Julien-en-Quint

Saint-Laurent-d'Onay

Saint-May

Saint-Nazaire-le-Désert

Saint-Rambert-d'Albon

Séderon

Soyans

Les Tonils

Valdrôme

Venterol

Véronne

Les 44 communes de l'Ardèche où se déroulera un second tour

Albon-d'Ardèche

Annonay

Arcens

Arras-sur-Rhône

Aubenas

Boffres

Le Chambon

Davézieux

Grospierres

Issanlas

Labastide-Sur-Bésorgues

Lablachère

Lachamp-Raphaël

Lalouvesc

Lespéron

Mazan-l'Abbaye

Pailharès

Plats

Rochemaure

Sablières

Saint-André-de-Cruzières

Saint-André-en-Vivarais

Saint-Barthélemy-Grozon

Saint-Barthélemy-le-Meil

Saint-Désirat

Saint-Etienne-de-Serres

Sainte-Eulalie

Saint-Jean-Chambre

Saint-Julien-du-Gua

Saint-Just-d'Ardèche

Saint-Martin-d'Ardèche

Saint-Martin-sur-Lavezon

Saint-Michel-de-Boulogne

Saint-Michel-de-Chabrillanoux

Saint-Prix

Saint-Romain-de-Lerps

Saint-Sylvestre

Saint-Vincent-de-Durfort

La Souche

Tournon-sur-Rhône

Vagnas

Vernon

Villeneuve-de-Berg

Viviers

Pour rappel, dans les communes de plus de 1000 habitants, l'élection est jouée au premier tour quand une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il faut de plus que le nombre de votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.