Municipales dans la Loire et en Haute-Loire : les réactions des candidats et perdants sur France Bleu

Julien Luya (LR) est élu maire de Firminy avec plus de 53% des voix au second tour

Rive-de-Gier : Charvin sans regret et Bony récupère "une ville en difficulté"

Jean-Claude Charvin (ancien maire, battu par Vincent Bony) : "Je ne regrette pas de ne pas avoir été plus virulent pendant la campagne. Ce n'est pas ma culture. Je ne suis pas quelqu'un de méchant qui utiliserait des arguments sur quelque chose qui n'est ni étayé, ni construit"

Vincent Bony (nouveau maire de Rive-de-Gier) : "Les Ripagériens, notamment à travers 7 débat, dont 2 sur votre antenne, ont eu l'occasion de se faire leur opinion entre un bilan du maire sortant et nos projets. Notre dynamique de rassemblement ont la sentait venir depuis quelques temps. Nous récupérons une ville en difficulté avec un épuisement de la démocratie locale"

Saint-Étienne : Courbon donne rendez-vous

Pierrick Courbon (candidat socialiste, battu au 2e tour) : Ca fait maintenant 6 ans que je suis élu dans l'opposition et on repart pour un nouveau mandat. Naturellement je siègerai. Il reste du temps pour fédérer. Nous serons au rendez-vous, nous ne nous défilerons pas même s'il est vrai que nous avons envie de mettre les mains dans le cambouis, d'être en responsabilité".

Firminy : Luya veut être à la hauteur

Julien Luya (nouveau maire de Firminy) : "J'espère que notre projet a levé une envie de voter pour notre liste. Il y avait une forme de rejet du maire en place. Les gens attendent que les politiques fassent ce qu'ils disent. On va s'y atteler à 100%. On va travailler sur cette notion de sécurité et d'autorité qui a fait défaut. Ça peut être apparenté à une idée de droite mais je n'aime pas trop être enfermé dans une étiquette."