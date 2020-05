Après la période de confinement due à la crise du coronavirus, le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin, plus de trois mois après le premier tour du 15 mars. Il se déroulera dans 24 communes de la Loire et 41 communes de Haute-Loire. Découvrez-en la liste ci-dessous.

Municipales dans la Loire et en Haute-Loire : dans quelles communes y aura-t-il-un second tour ?

Le second tour des municipales se déroulera le 28 juin dans la Loire et Haute-Loire, plus de trois mois après le premier tour du 15 mars, dans un contexte de crise sanitaire du coronavirus. Le taux de participation du scrutin au printemps s'élevait à 39,58% dans la Loire, et à 53,45% en Haute-Loire. Dans la Loire, les électeurs sont appelés à voter dans 24 communes sur 323 (soit environ 7% des communes) au second tour, et en Haute-Loire dans 41 communes sur 257 (soit environ 16% des communes).

Au premier tour le 15 mars 2020 dans la Loire et Haute-Loire

Dans la Loire, à Saint-Étienne, Gaël Perdriau est arrivé en tête (LR, 46,9%), devant Pierrick Courbon (PS, 21,3%), Olivier Longeon (EELV, 12,4%) puis Sophie Robert (RN, 9,2%). À Roanne, le maire sortant Yves Nicolin a été réélu dès le premier tour (59,09%). À Firminy, Julien Luya a été placé en tête (35,4%) devant le maire sortant Marc Petit (33,9%). À Saint-Chamond, Hervé Reynaud a été réélu (58,91%), comme Jean-Pierre Taite à Feurs ou Christophe Bazile (75,72%) à Montbrison. À Rive-de-Gier, Vincent Bony (38,07%) a devancé le sortant Jean-Claude Charvin (31,85%). À Roche-La-Molière, le maire sortant Éric Berlivet a été réélu (56,45%). À Saint-Just-St-Rambert, Olivier Joly a été reconduit à la mairie (72,68%).

En Haute-Loire, au Puy-en-Velay, Michel Chapuis rempile et a obtenu 55,25%. À Yssingeaux, Pierre Liogier a été réélu (53,01%), comme Jean-Luc Vachelard (55,04%) à Brioude. À Monistrol-sur-Loire, la liste de Jean-Paul Lyonnet a abtenu 57,84% des voix. Au Chambon-sur-Lignon, la liste de Jean-Michel Eyraud a obtenu 43,57%.

Les 24 communes de la Loire où se déroulera un second tour

Andrézieux-Bouthéon

Arthun

Chambéon

Châtelneuf

Chausseterre

Chazelles-sur-Lavieu

Croizet-sur-Gand

Firminy

Gumières

La Chamba

Pélussin

Rive-de-Gier

Roche

Saint-Alban-les-Eaux

Saint-Cyprien

Saint-Étienne

Saint-Galmier

Saint-Martin-d'Estréaux

Saint-Paul-d'Uzore

Saint-Priest-la-Prugne

Saint-Romain-le-Puy

Veauche

Verrières-en-Forez

Vêtre-sur-Anzon

Les 41 communes de Haute-Loire où se déroulera un second tour

Alleyras

Ally

Araules

Arlet

Bas-en-Basset

Beaune-sur-Arzon

Bellevue-la-Montagne

Blesle

Bournoncle-Saint-Pierre

Chaniat

Chastel

Chavaniac-Lafayette

Chilhac

Cohade

Domeyrat

Espalem

Espaly-Saint-Marcel

Freycenet-la-Cuche

Frugières-le-Pin

Javaugues

La Chaise-Dieu

Langeac

Le Brignon

Le Chambon-sur-Lignon

Le Monteil

Léotoing

Loudes

Paulhac

Pradelles

Retournac

Saint-Arcons-de-Barges

Saint-Beauzire

Saint-Cirgues

Saint-Jean-de-Nay

Saint-Jean-Lachalm

Saint-Julien-d'Ance

Saint-Just-près-Brioude

Saint-Préjet-d'Allier

Saint-Victor-sur-Arlanc

Valprivas

Vergezac

Retrouvez les résultats du premier tour

Pour rappel, dans les communes de plus de 1000 habitants, l'élection est jouée au premier tour quand une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il faut de plus que le nombre de votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.