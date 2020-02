Municipales dans la Loire : huit listes à Saint-Étienne, aucune candidature à Tarentaise

Sur les 323 communes de la Loire, une seule n'a suscité aucune candidature pour le premier tour des élections municipales le 15 mars : Tarentaise, dans le Pilat. La préfecture précise que "le dépôt sera possible les 16 et 17 mars, pour l’organisation du second tour". La préfecture de la Loire a bien enregistré des candidatures pour les 132 autres communes de moins de 1000 habitants, où l'on ne vote pas pour une liste mais directement pour les candidats.

245 listes ont été déposées en préfecture pour les communes de plus de 1000 habitants. C'est à Saint-Étienne qu'il y a le plus de listes : huit. Dans 67 communes en revanche, il n'y a qu'une seule liste déposée pour le premier tour des municipales le 15 mars. C'est le cas par exemple à Bourg-Argental, au Chambon-Feugerolles et à Feurs.

Les nouveaux maires de la Loire seront majoritairement des hommes, car la position de tête de liste n'est occupée que par une quarantaine de femmes sur les 245 listes déposées dans les communes de plus de 1000 habitants.