Municipales dans la Marne et les Ardennes : où devra-t-on voter pour le deuxième tour ?

En Champagne-Ardenne, un certain nombre de communes devront organiser un second tour des élections municipales de 2020. Dans la Marne, 113 communes sont concernées. Elles sont 71 dans les Ardennes. La date est fixée au dimanche 28 juin, si la situation sanitaire le permet.

Le second tour des élections municipales aura lieu fin juin dans la Marne et les Ardennes

Qui devra revoter au second tour des municipales cette année en en Champagne-Ardenne ? Toutes les communes ne sont pas concernées car certaines ont élus leurs représentants dès le 1er tour. Dans le département de la Marne, 114 communes doivent organiseur un nouveau scrutin et 71 dans le département des Ardennes. Avec la crise du coronavirus, le deuxième tour initialement prévu le 22 mars n'avait pas pu se tenir. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé vendredi que la date est fixée au 28 juin, si la situation sanitaire le permet.

Un second tour dans 113 communes de la Marne et 71 communes des Ardennes

Si Reims et d'Epernay ont élu leur maire dès le premier tour, il reste encore 114 communes de la Marne où il faut retourner aux urnes. A Ay-Champagne, Châlons-en-Champagne, Fagnières, Jussecourt-Minecourt, Lachy, Muizon, Sermaize-les-Bains, Suippes et Vitry-le-François, c'est l'ensemble des conseillers municipaux qui doivent être élu. Dans 104 communes, les postes ont été partiellement pourvus.

Dans les Ardennes, on devra retourner aux urnes dans 71 communes. Ce sera le cas, par exemple à Sedan, Rethel ou Saint Aignan.

Pour rappel, dans les communes de plus de 1.000 habitants, l'élection est jouée au premier tour quand une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés. Dans les communes de moins de 1.000 habitants, il faut de plus que le nombre de votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Les 113 communes concernées dans la Marne

Les 71 communes concernées dans les Ardennes

Les principaux élus du premier tour

A Reims , le maire sortant les Républicains Arnaud Robinet a été réélu dès le premier tour avec 66,32 % des voix.

, le maire sortant les Républicains a été réélu dès le premier tour avec 66,32 % des voix. A Epernay , Franck Leroy a été réélu dès le 1er tour, pour un cinquième mandat, avec 61,03% des voix.

, a été réélu dès le 1er tour, pour un cinquième mandat, avec 61,03% des voix. A Charleville-Mézières, le maire sortant Boris Ravignon a été réélu au premier tour avec 77, 61 % des voix.