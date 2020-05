Municipales dans la Somme : où devra-t-on voter pour le second tour ?

Dans la Somme, 157 communes doivent organiser un second tour des élections municipales de 2020. La date est fixée au dimanche 28 juin, si la situation sanitaire le permet. Voici les communes concernées.

Qui devra revoter au second tour des municipales cette année dans la Somme ? Dans le département, le maire a été choisi dès le premier tour dans 8 communes sur 10. Mais dans 157 communes sur les 772 que compte la Somme, il faudra à nouveau voter.

A cause de l'épidémie de coronavirus et du confinement entré en vigueur le 17 mars, le deuxième tour n'a pas pu avoir lieu comme prévu le dimanche suivant. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé en fin de semaine dernière la nouvelle date du second tour, à savoir le dimanche 28 juin, à condition que la situation sanitaire ne se dégrade pas d'ici là.

Un second tour dans 157 communes

Les électeurs seront appelés à se rendre aux urnes dans 139 communes de moins de 1.000 habitants et 18 communes de plus de 1.000 habitants. C'est le cas notamment à Amiens où la maire sortante Brigitte Fouré est arrivée en tête du 1er tour le 15 mars dernier. C'est aussi le cas à Péronne, Doullens, ou encore Villers-Bretonneux où le maire sortant Patrick Simon, candidat à sa réélection, est décédé le 13 mai du Covid-19.

Les électeurs devront aussi voter à Abbeville où quatre candidats restent à départager : Pascal Demarthe est arrivé en tête (31.23%) devant le candidat soutenu par LREM Aurélien Dovergne (28.54%). En troisième position, Angello Tonolli pour l'union de la gauche avec 20.05% des voix et à la quatrième place, la candidate du Rassemblement national Patricia Chagnon (14.39%).

Pour mémoire, dans les communes de plus de 1.000 habitants, l'élection est jouée au premier tour quand une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés. Dans les communes de moins de 1.000 habitants, il faut de plus que le nombre de votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Les 157 communes concernées dans la Somme

