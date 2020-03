Municipales à Pontarlier : Patrick Genre réélu maire pour la quatrième fois

Patrick Genre, le maire sortant et candidat aux municipales de Pontarlier répond au quiz de France Bleu Besançon.

Il est d'ores et déja assuré de faire un quatrième mandat consécutif à la tête de la mairie de Pontarlier. Patrick Genre a été réélu, ce dimanche soir, maire de la sous-préfecture du Doubs avec 59,34% des voix. Il devance Gérard Voinnet, seul candidat face à lui et qui menait la liste Pontarlier, ville écologique et solidaire. Il obtient, de son côté, 40,66 % des voix.

Gérard Voinnet, conseiller municipal d'opposition, n'a pas réussi à faire pencher la balance malgré une alliance avec une partie de la gauche et notamment le PS avant cette élection.

Une élection qui s'est peu à peu transformée en mano-à-mano entre Patrick Genre et Gérard Voinnet après le retrait en janvier dernier du candidat investi par LREM, Pierre Simon.

Plus de 65 % d'abstention

Une élection municipale 2020 marquée cette année par l'abstention qui atteint 67,5% à Pontarlier. Un chiffre qui augmente par rapport aux dernières municipales, en 2014 où il atteignait 47,33%.