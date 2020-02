Municipales dans le Gard : il y a bien des listes dans toutes les communes du département

La préfecture du Gard et la sous-préfecture d’Alès ont clôturé ce jeudi à 18h les déclarations de candidatures, pour le 1er tour des élections municipales du 15 mars prochain. Sur les 211 communes de moins de 1 000 habitants, des listes ont été déposées dans chacune des communes. Et des listes ont également été déposées dans chacune des 140 communes de 1000 habitants et plus. A Nîmes, avec l'abandon de Jacques Armando ("Coeur Nîmois"), il n'y a finalement que 7 listes enregistrées.

Le tirage au sort pour l’attribution des emplacements d’affichage aux listes candidates dans les communes de 1 000 habitants et plus aura lieu ce vendredi à partir de 8h30 : à la préfecture de Nîmes, rue Guillemette, pour les communes des arrondissements de Nîmes et du Vigan, à la sous-préfecture d’Alès, boulevard Louis Blanc, pour les communes de l’arrondissement d’Alès.

Pour le second tour de scrutin, le délai de dépôt de candidatures est extrêmement court. Il pourra se faire en préfecture et en sous-préfecture d’Alès les lundi 16 mars de 14h00 à 17h00 et mardi 17 mars de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00. Les déclarations de candidature seront déposées à la préfecture du Gard ainsi qu"à la sous-préfecture d'Alès, boulevard Louis Blanc, pour les communes de l'arrondissement d'Alès.