Municipales dans le Loiret : un seul tour dans au moins 113 communes, sauf abstention massive

C'est aujourd'hui le premier tour des élections municipales. Dans le Loiret, 451 972 électeurs sont appelés aux urnes dans les 325 communes du département - en fait 324 car il n'y a pas de candidat à Lion-en-Beauce, seule commune loirétaine où on ne votera pas ce dimanche. Au total, pas moins de 8 606 candidats se présentent dans le Loiret, on compte 228 listes dans les 129 communes de + 1 000 habitants où les listes complètes et paritaires sont obligatoires.

Les chiffres-clés pour le premier tour des municipales dans le Loiret © Radio France - Géraldine Marcon

Record de 38% d'abstention en 2014

Les règles du scrutin n'ont pas changé depuis 2014. Mais la grosse inconnue cette année sera évidemment le niveau de participation, avec la crise sanitaire du coronavirus. Il y a 6 ans, l'abstention s'était élevée à 38% dans le Loiret (39% en France), c'était alors un record historique pour des élections municipales.

Le niveau de participation ne sera pas sans conséquence : ainsi, logiquement, il ne devrait y avoir qu'un seul tour dans au moins 113 communes du Loiret de + 1 000 habitants : 60 communes où il n'y a qu'une seule liste en présence, et 53 communes où seulement 2 listes s'affrontent. Dans toutes ces communes, il y aura forcément un vainqueur dès ce soir, sauf en cas d'abstention massive puisqu'il faut aussi recueillir 25% des inscrits...

Quel sera l'impact de la crise sanitaire sur la participation ?

Pour encourager les citoyens à ne pas bouder les urnes, les autorités mettent en place des mesures de précaution sanitaires. La première consigne, c'est d'apporter son propre stylo pour signer les feuilles d'émargement, et il faut que l'encre soit bleue ou noire, et bien sûr indélébile. La deuxième recommandation, c'est de se laver les mains avant et après le vote, l'accès aux toilettes sera possible. Troisième conseil, éviter les heures où traditionnellement l'affluence est la plus forte : au moment de l'ouverture, en fin de matinée et après 16h - l'idée est de mieux répartir l'affluence et donc d'éviter les files d'attente, chacun est invité à respecter une distance d'un mètre vis-à-vis des autres électeurs.

Le contrôle des pièces d'identité sera visuel, et non pas tactile ; les électeurs qui porteraient un masque devront l'enlever pour permettre de les identifier. Quant aux personnes qui tiennent les bureaux de vote, elles doivent se laver régulièrement les mains, voire utiliser des gants lors du dépouillement... L'ambiance de ces élections sera évidemment particulière, mais les pouvoirs publics rappellent que grâce à ces précautions, aller voter n'est pas dangereux et reste un devoir civique.