Dans le Lot, 9% des communes doivent organiser un second tour des élections municipales en 2020. La date est fixée au 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent. Voici les 29 concernées.

Municipales dans le Lot : où devra-t-on voter pour le second tour ?

Dans le Lot, 29 communes devront organiser un second tour des élections municipales.

Qui devra revoter au second tour des municipales cette année dans le Lot ? Dans le département, 91% des communes ont dégagé un résultat net au premier tour. Mais dans 29 communes sur les 313 que compte le Lot, un nouveau scrutin doit être organisé, le 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent.

Trois communes de plus de 1.000 habitants sont concernées.

Figeac : créditée de 40% des suffrages, la liste Union de la Gauche d'André Mellinger arrivait en tête, suivie de la liste de Philippe Landrein (DVC) avec 25%, la liste DVG de Patricia Gontier (17%). La liste LREM de Pascal Renaud récolte 13% des votes.

Lalbenque : la liste de Stéphane Dolo était majoritaire avec 40% des votes exprimés. La deuxième place revient à la liste de Liliane Lugol (30%), puis la liste de Sébastien Nodari (29%).

Puy-l'Evêque : le candidat Serge Guérin récoltait le plus grand nombre de voix (36% des suffrages exprimés), suivi de Michel Nadal (34%) puis Yves Boudet ( 29%).

Pour rappel, dans les communes de plus de 1.000 habitants, l'élection est jouée au premier tour quand une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés. Dans les communes de moins de 1.000 habitants, il faut de plus que le nombre de votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Les 29 communes concernées