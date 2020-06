Le second tour des élections municipales, c'est ce dimanche 28 juin. On vote dans 247 villes du Nord-Pas-de-Calais. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h, sauf dans deux communes du Nord qui jouent les prolongations jusqu'à 19h : Lille, et, plus étonnant, la petite ville d'Aubry-du-Hainaut

Municipales : dans le Nord, on vote jusqu'à 18h, sauf à Lille et... Aubry-du-Hainaut

Les électeurs de 247 communes du Nord et du Pas-de-Calais sont appelés aux urnes, ce dimanche 28 juin, pour le second tour des élections municipales. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures partout dans la région, sauf dans deux communes du Nord, qui iront jusqu'à 19 heures : Lille, ce qui est logique et habituel au regard du nombre d'électeurs, et, c'est plus étonnant, Aubry-du-Hainaut, 1700 habitants, dont 1200 électeurs, près de Valenciennes. Pourquoi cette exception ?

Participation record

Tout simplement parce que les habitants d'Aubry-du-Hainaut sont exemplaires en matière de mobilisation citoyenne. Au premier tour, la participation a été de 70%, contre 47% pour la moyenne régionale. Or il n'y a qu'un seul bureau de vote : la salle polyvalente Armel-Joly, située près de la mairie.

Elle a beau être grande -150 mètres carrés-, elle risque de ne pas pouvoir accueillir tous les votants avant 18 heures. Car pour ce second tour, parmi les mesures liées au coronavirus, seules trois personnes peuvent entrer en même temps dans le bureau de vote : en dix heures, si chacun reste trois minutes, cela fait 600 électeurs. Au premier tour, ils étaient 837.

Dérogation

Pour éviter une longue file d'attente, la préfecture du Nord a donc validé la demande de la mairie : les électeurs auront une heure de plus pour aller glisser leur bulletin dans l'urne. Aubry-du-Hainaut et Lille : chez les Aubry, on ferme à 19 heures !