Dans le Tarn-et-Garonne, 10% des communes doivent organiser un second tour des élections municipales en 2020. La date est fixée au 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent. Voici les 19 concernées.

Municipales dans le Tarn-et-Garonne : où devra-t-on voter pour le second tour ?

Dans le Tarn-et-Garonne, 19 communes devront organiser un second tour des élections municipales.

Qui devra revoter au second tour des municipales cette année dans le Tarn-et-Garonne ? Dans le département, 90% des communes ont dégagé un résultat net au premier tour. Mais dans 19 communes sur les 195 que compte le Tarn-et-Garonne, un nouveau scrutin doit être organisé, le 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent.

10 communes de plus de 1.000 habitants sont concernées.

Castelsarrasin

Caylus

Grisolles

Lavilledieu-Du-Temple

Moissac : le candidat RN Romain Lopez terminait en tête (47%). En deuxième position, Estelle Hemmami (DVG) avec 23% puis Maryse Baulu, ancienne adjointe (DVD) avec 13% .

Montauban : où la maire sortante Brigitte Barèges arrivait en tête (46%), suivie d'Arnaud Hilion (29 %) avec sa liste d'union de la gauche.

Montpezat-de-Quercy

Nègrepelisse

Saint-Etienne-de-Tulmont

Verdun-sur-Garonne

Pour rappel, dans les communes de plus de 1.000 habitants, l'élection est jouée au premier tour quand une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés. Dans les communes de moins de 1.000 habitants, il faut de plus que le nombre de votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Les 19 communes concernées