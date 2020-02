Municipales dans les Côtes-d'Armor : seulement un tiers de candidats sortants

La campagne pour les municipales démarre le lundi 2 mars. Ce vendredi 28 février, les préfectures de Bretagne ont procédé à la validation des listes enregistrées depuis quinze jours.

Dans les Côtes-d'Armor il en ressort qu'aucune commune ne manquera de liste pour ce scrutin. En revanche, des listes sont incomplètes dans deux communes de moins de 1.000 habitants : Loscouët-sur-Meur et Tramain. A chaque fois, il manque un candidat. Des habitants pourront se présenter entre le premier et le second tour. Dans le cas contraire, la préfecture devra désigner des délégués.

Huit listes à Saint-Brieuc

Au total, 10.050 candidats, 4.717 femmes et 5.333 hommes sont recensés dans les Côtes-d'Armor. Parmi eux, on compte seulement un tiers d'élus sortants. Le record de listes revient à Saint-Brieuc où huit listes sont enregistrées. Il y en aura cinq à Lannion. Le premier tour des élections municipales aura lieu le dimanche 15 mars et le second le dimanche 22 mars.

France Bleu Armorique vous proposera deux soirées spéciales à partir de 19h50. Les résultats seront également disponibles sur francebleu.fr.